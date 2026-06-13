Coordina Municipio nueva fecha para el NLD Fest

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo recuerda a la ciudadanía que el NLD Fest, programado en el marco del 178 Aniversario de la ciudad, fue reprogramado de manera preventiva ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas previsto para la región, atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico realizado por Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo en coordinación con Protección Civil del Estado, se mantiene una alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas entre el lunes y los primeros días de la semana, derivada de la presencia de humedad tropical en la región. Las autoridades continúan dando seguimiento permanente a la evolución de las condiciones climáticas.

La decisión se tomó con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias asistentes, artistas, personal técnico y organizadores, privilegiando en todo momento la seguridad de quienes participarían en este evento masivo al aire libre.

El Gobierno Municipal informa que el festejo no ha sido cancelado y que actualmente se trabaja en la reprogramación del evento. Se invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal y de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, donde se estará informando oportunamente sobre la evolución del pronóstico del tiempo, así como la nueva fecha para la realización del NLD Fest.