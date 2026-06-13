Omite alto y provoca choque en el sector centro

(Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web). El conductor afectado señaló que permanecía detenido y avanzó únicamente al recibir la luz verde, siendo alcanzado a mitad del cruce por el otro vehículo.

(Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web). El conductor afectado señaló que permanecía detenido y avanzó únicamente al recibir la luz verde, siendo alcanzado a mitad del cruce por el otro vehículo.

NUEVO LAREDO, TAM. – Un peritaje técnico respaldado por testimonios presenciales permitió a autoridades viales determinar la responsabilidad en un accidente registrado en el cruce de la avenida Francisco I. Madero y la calle 20 de Noviembre, donde dos vehículos colisionaron después que una conductora no respeto la señal de alto.

El incidente ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Cruze modelo 2012, color rojo, conducido por Zeily Karolina, de 31 años, ingresó a la intersección en sentido de poniente a oriente sin respetar la luz roja del semáforo, de acuerdo con el informe elaborado por agentes de Tránsito y Vialidad.

La maniobra derivó en un impacto lateral contra un Ford Fiesta modelo 2005, color café, manejado por Juan Antonio, de 47 años, quien circulaba de sur a norte. El conductor afectado señaló que permanecía detenido y avanzó únicamente al recibir la luz verde, siendo alcanzado a mitad del cruce por el otro vehículo.

Aunque la automovilista sostuvo inicialmente que contaba con la preferencia de paso, las diligencias periciales integraron el testimonio de un testigo civil que presenció el momento del choque, confirmando la versión del conductor del Ford Fiesta y estableciendo que el Cruze cruzó cuando la señal le indicaba detenerse.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para resguardar la zona y mantener la circulación en el área, una de las más transitadas del primer cuadro de la ciudad. Pese a la magnitud del impacto y los daños materiales visibles en ambas unidades, no se reportaron personas lesionadas.

Como parte del procedimiento administrativo, el vehículo señalado como responsable fue retirado con grúa al corralón oficial, mientras se continúa con el proceso correspondiente para la reparación de los daños ocasionados y la aplicación de las sanciones conforme al reglamento vigente.