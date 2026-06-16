Muere trabajador tras caer de techo durante labores de construcción

La víctima realizaba trabajos de retiro de cimbra cuando sufrió el accidente y falleció tras ser trasladada al hospital

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un trabajador de la construcción perdió la vida luego de sufrir una caída desde el techo de una vivienda de dos plantas en la intersección de las calles Emiliano Zapata y Perú, en hechos registrados recientemente en Nuevo Laredo.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue identificada como David, de 55 años de edad, quien se encontraba realizando labores de retiro de cimbra en el segundo nivel del inmueble cuando ocurrió el accidente. Durante las maniobras, el hombre perdió el equilibrio y cayó desde la altura, resultando con lesiones de gravedad, principalmente en la cabeza.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el trabajador falleció momentos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomaron conocimiento de los hechos y dieron fe del deceso. Asimismo, ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia de ley.