Se desvanece en su vivienda y fallece antes de recibir auxilio

Familiares informaron que el hombre padecía hipertensión; la causa del deceso será determinada mediante autopsia

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre identificado como José Luis “S” murió luego de desvanecerse cuando se dirigía hacia la galería de su domicilio, donde posteriormente fue localizado sin signos vitales. El hecho fue atendido por elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y personal de Protección Civil.

De acuerdo con el informe, los agentes acudieron al inmueble y, tras identificarse, ingresaron a una construcción de concreto de dos plantas, donde observaron el cuerpo del hombre recostado sobre el suelo, en un área utilizada como galería.

La víctima, de complexión robusta, tez morena y aproximadamente 1.65 metros de estatura, vestía un short negro. A simple vista, los investigadores no detectaron huellas o signos de violencia en el cuerpo.

Una familiar, identificada como Eva Aracely “S”, de 34 años, declaró ante las autoridades que era hija del fallecido y señaló que su padre padecía hipertensión desde hacía aproximadamente 20 años.

Agregó que durante las dos semanas previas se había sentido cansado y que trabajaba diariamente expuesto al sol como operador de maquinaria para labores de reparación de calles, actividad que desempeñaba desde hacía aproximadamente una década.

Según su testimonio, alrededor de las 20:00 horas el hombre comenzó a agitarse y manifestó que quería salir a tomar aire. Sin embargo, mientras bajaba las escaleras se desvaneció, por lo que su hija solicitó apoyo mediante el número de emergencias 911.

Personal de Protección Civil arribó posteriormente al domicilio y confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria para la práctica de la autopsia correspondiente, con la finalidad de establecer oficialmente la causa del fallecimiento.