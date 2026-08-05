Chocan vehículos frente al CBTis 137; un joven resulta lesionado

Autoridades atribuyeron el percance a la invasión de carril en un cruce con preferencia de paso

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven de 25 años resultó lesionado luego de que el automóvil que conducía impactara contra una camioneta cuyo paso fue invadido en el cruce del bulevar Emiliano Zapata y la calle Presa de la Boca, frente al CBTis 137, en la colonia La Concordia de Nuevo Laredo.

El accidente involucró a una camioneta Ford Explorer modelo 2020, conducida por Joely, de 19 años, y un Chevrolet Malibu modelo 2019, tripulado por Óscar Alberto, de 25 años, quien fue el único de los involucrados que presentó lesiones tras el choque.

De acuerdo con el informe de las autoridades viales, la conductora de la Explorer circulaba de norte a sur por la calle Presa de la Boca y, al llegar al bulevar Emiliano Zapata, no cedió el paso a los vehículos que transitaban por la vía preferencial.

En ese momento, la camioneta se atravesó en la trayectoria del Chevrolet Malibu, que avanzaba de oriente a poniente. El impacto ocurrió contra el costado izquierdo de la Explorer y ocasionó daños materiales en ambas unidades.

Tras el reporte a los servicios de emergencia, paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para valorar a los conductores. Durante la revisión, determinaron que Óscar Alberto presentaba golpes contusos de consideración en la cadera y el cuello.

Aunque los socorristas recomendaron su traslado en ambulancia, el joven decidió no ser llevado en la unidad de emergencia y fue trasladado por sus familiares, a bordo de un vehículo particular, a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje y establecer las responsabilidades correspondientes. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados y trasladados al corralón.