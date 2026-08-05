Muere hombre tras desvanecerse cuando regresaba a su domicilio

Autoridades ministeriales realizaron las diligencias y esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 49 años murió la noche del lunes luego de desvanecerse cuando regresaba a su domicilio en la colonia Infonavit-Fundadores, donde autoridades ministeriales iniciaron las diligencias para establecer las causas del fallecimiento.

El hecho ocurrió en el cruce de la Avenida de la República y Privada B4. La víctima, identificada por familiares y conocidos como Omar, tenía su domicilio en ese mismo sector y momentos antes había acudido a un establecimiento de agua purificada.

De acuerdo con los primeros datos, el hombre cargó un garrafón y emprendió el camino de regreso a su vivienda, pero antes de llegar se desvaneció repentinamente sobre la vía pública. Vecinos que observaron lo ocurrido solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El área fue asegurada por elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el procesamiento de la escena y recabaron los indicios necesarios para integrar las primeras actuaciones ministeriales.

Una vez concluidas las diligencias, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado para la práctica de la autopsia de ley. Será mediante los estudios correspondientes como se podrá determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Entre las hipótesis iniciales se contempló que el deceso pudiera estar relacionado con un problema cardíaco o con las condiciones derivadas de las altas temperaturas; sin embargo, ninguna de estas causas había sido confirmada oficialmente al momento de las primeras diligencias.