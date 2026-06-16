Cae automóvil sobre mecánico y lo deja gravemente lesionado

Un compañero logró liberarlo con un gato hidráulico antes de que fuera trasladado de emergencia al hospital

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un mecánico de 68 años resultó lesionado luego de que el vehículo en el que realizaba trabajos de reparación cayera sobre él al romperse los soportes metálicos que lo mantenían elevado, en un accidente registrado en un taller ubicado sobre la calle Venezuela 5707.

La víctima fue identificada como Sebastián, propietario del establecimiento, quien se encontraba laborando debajo de un automóvil Chevrolet Cobalt al que le retirarían la transmisión. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la unidad estaba sostenida mediante soportes metálicos cuando estos colapsaron repentinamente, provocando que el vehículo cayera sobre el mecánico.

Al escuchar los gritos de auxilio, Nicolás, de 57 años de edad y trabajador del taller, acudió de inmediato para auxiliar a su jefe. Utilizando un gato hidráulico, logró levantar el automóvil y rescatar a Sebastián, evitando que permaneciera atrapado bajo la unidad.

Tras el reporte de emergencia, al sitio acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Luego de ser estabilizado, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y ser sometido a una valoración más detallada de las lesiones sufridas.

El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el taller mecánico, donde se llevaron a cabo las maniobras de auxilio y atención a Don Sebastián, quien fue trasladado al Hospital General donde quedó internado.