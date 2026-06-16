Omite alto y provoca aparatoso choque; mujer resulta lesionada

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en la intersección de la calle Francisco I. Madero y la avenida Lerdo de Tejada, en el sector Centro de la ciudad, dejó como saldo una mujer lesionada, daños materiales de consideración y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un automóvil que circulaba sobre la avenida Lerdo de Tejada omitió un señalamiento fijo de alto al llegar al cruce con la calle Madero, invadiendo una vía con preferencia. En ese momento, fue impactado por una camioneta que transitaba con paso libre.

Como presunta responsable fue identificada Osmara Azucena, de 42 años de edad, quien conducía un automóvil Nissan Altima modelo 2015 en dirección de sur a norte. Al no respetar el alto correspondiente, se atravesó al paso de una camioneta Ford Escape modelo 2017, manejada por Alina, de 35 años, quien se desplazaba de poniente a oriente y no logró evitar la colisión.

Tras el impacto, paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria. La conductora del automóvil fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada en ambulancia a la sala de urgencias del Hospital del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica debido a las lesiones sufridas.