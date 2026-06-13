Acuerdo para fin de guerra con Irán se firmará mañana: Trump

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso durante la 158ª conmemoración del Día Nacional de los Caídos en Guerras, que coincide con el 250º aniversario de la nación, en el Anfiteatro Conmemorativo del Cementerio Nacional de Arlington, el lunes 25 de mayo de 2026, en Arlington, Virginia. (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso durante la 158ª conmemoración del Día Nacional de los Caídos en Guerras, que coincide con el 250º aniversario de la nación, en el Anfiteatro Conmemorativo del Cementerio Nacional de Arlington, el lunes 25 de mayo de 2026, en Arlington, Virginia. (AP Foto/Alex Brandon)

ISLAMABAD (AP) — El impulso para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán parecía crecer el sábado, ya que el mediador clave, Pakistán, afirmó que un pacto estaba más cerca que “nunca antes” e Irán hizo algunas de sus declaraciones más optimistas hasta el momento.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo en redes sociales que el acuerdo estaba “programado para firmarse mañana” y que el estrecho de Ormuz se abriría de inmediato. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que “aunque no ocurrirá mañana, no puede descartarse la posibilidad de que tenga lugar en los próximos días”.

Se prevé que cada parte firme electrónicamente.

Mientras tanto, se espera que Trump hable sobre el retiro de minas en el estrecho de Ormuz durante la cumbre del Grupo de los Siete de la próxima semana. Por su parte, la televisión estatal iraní reportó que las ceremonias fúnebres del exlíder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, abatido en el ataque inicial de la guerra, se celebrarán en julio.

Un alto funcionario de Estados Unidos, que habló con periodistas bajo la condición de mantener el anonimato conforme a las reglas establecidas por la Casa Blanca, indicó que Trump también planeaba reunirse al margen de la cumbre del G7, que comienza el lunes, con los mandatarios de Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para analizar los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Reino Unido y Francia, ambos miembros del G7, han expresado interés en ayudar con el desminado de la crucial vía marítima una vez que el conflicto entre en pausa. Por el momento, se desconoce cuántas minas hay en el estrecho, que Irán ha controlado de facto desde poco después que comenzó la guerra, prácticamente paralizando los envíos de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico. Estados Unidos bloqueó los puertos iraníes en respuesta.

Desde el 7 de abril está en vigor un frágil alto el fuego.

Pakistán afirma que un acuerdo para terminar la guerra es inminente

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif comentó que se espera que un acuerdo destinado a poner fin a la guerra se concrete en un plazo de 24 horas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán señaló que la ceremonia de firma electrónica estaba programada para el domingo, pero no proporcionó detalles.

Sharif le dijo a su homólogo qatarí que “un acuerdo de paz estaba listo para las firmas de las partes pertinentes muy pronto”, señaló en otro comunicado.

Irán dio señales de optimismo, pero indicó que se necesitaba más tiempo. Baghaei dijo en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní que “la probabilidad de finalizar el memorando de entendimiento en los próximos días es alta”.

Durante mucho tiempo, Irán ha expresado cautela en las negociaciones, señalando que conversaciones previas con Estados Unidos el año pasado y a principios de este terminaron con ataques de Washington y Tel Aviv.

Baghaei añadió que el memorando de Islamabad que se analiza se centra en poner fin a la guerra y que “en esta etapa, se ha decidido que no habrá discusión sobre el tema nuclear”.

El programa nuclear de Irán y su uranio altamente enriquecido han estado en el centro de las tensiones con Estados Unidos e Israel durante mucho tiempo y han sido una fuente internacional de preocupación.

Trump afirmó en redes sociales que “cuando todo esté en calma”, Estados Unidos entraría y “rebajaría y destruiría” el uranio enriquecido en Irán o en Estados Unidos.

El aparente avance se produjo después que Irán intercambiara fuego con Estados Unidos e Israel a principios de semana, lo que amenazó con romper el alto el fuego y llevar a Oriente Medio de vuelta a una guerra a gran escala.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicó el viernes en X que un acuerdo “nunca ha estado más cerca”. Trump, quien ha afirmado en múltiples ocasiones en las últimas semanas que los países estaban al borde de alcanzar un pacto, compartió la publicación de Araghchi en redes sociales.

Trump indicó el jueves que había importantes avances en las negociaciones, horas después de amenazar con apoderarse de la industria petrolera de Irán.

Jamenei será enterrado en el más sagrado de los santuarios chiíes

Los actos de funeral, entierro y despedida de Jamenei se realizarán entre el 4 y el 9 de julio durante Muharram, un periodo tradicional de duelo en el calendario musulmán chií.

A Jamenei lo sucede su hijo, Moytabá, a quien se considera menos dispuesto a ceder y no se le ha visto públicamente desde que comenzó la guerra.

Se espera que las ceremonias fúnebres comiencen en Teherán, y la procesión se trasladará a Qom, bastión de muchos clérigos chiíes de alto rango, y luego a Mashhad, ciudad natal de Jamenei. Allí será enterrado en el Santuario del Imán Reza, considerado el lugar más sagrado entre los devotos chiíes.

Jamenei remodeló la República Islámica tras asumir el mando después de la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini en 1989. Jomeini fue el ideólogo fogoso y carismático que encabezó el derrocamiento del sha e instauró el gobierno de clérigos musulmanes chiíes.

Jamenei gobernó durante mucho más tiempo que Jomeini. Amplió en gran medida la clase clerical chií y convirtió a la Guardia Revolucionaria en el organismo más importante que sostenía su poder. La Guardia se transformó en un coloso militar y empresarial, la fuerza más selecta del país y responsable de su arsenal de misiles balísticos, un objetivo clave para Israel y Estados Unidos en la guerra.