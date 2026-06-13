Empata Qatar 1-1 con Suiza

El suizo Dan Ndoye (izquierda) es derribado por el quatarí Assim Madibo durante el partido por el Grupo B del Mundial, el sábado 13 de junio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Eakin Howard)

El suizo Dan Ndoye (izquierda) es derribado por el quatarí Assim Madibo durante el partido por el Grupo B del Mundial, el sábado 13 de junio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Eakin Howard)

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Qatar finalmente podrá dejar atrás un Mundial para el olvido hace cuatro años en casa, luego de marcar un gol en tiempo añadido para firmar el sábado un agónico empate 1-1 con Suiza, favorita del Grupo B.

Para Suiza, por otro lado, es un golpe devastador.

Un titular de la televisora Suiza francoparlante RTS, simplemente decía: “QATARSTROFE”.

Boualem Khoukhi mandó un cabezazo al fondo de las redes en el cuarto minuto del tiempo añadido para darle a Qatar su primer punto en su historia mundialista, ante 67.966 espectadores en el Levi’s Stadium del área de la Bahía de San Francisco.

Varios de los jugadores de Qatar se desplomaron durante la celebración del agónico gol, mientras que otros buscaban desesperadamente a quien abrazar.

“Estoy muy orgulloso por lo de hoy… nuestra mentalidad, la disciplina que mostraron hoy”, dijo el entrenador de Qatar, el español Julen Lopetegui. “Necesitábamos apegarnos a nuestro plan, necesitábamos cumplirlo. Tuvimos un poco de suerte por momentos, pero hay que creer y querer tener esa fe, y un poco de suerte, en la vida y en el fútbol”.

Breel Embolo puso adelante a Suiza desde el punto penal en la primera mitad, poco más de una semana después de que recibió la autorización de Estados Unidos para ingresar al país luego de un retraso con su visa. Los suizos, sin embargo, no lograron capitalizar la gran cantidad de ocasiones de gol.

El mediocampista suizo Denis Zakaria no ocultó la decepción cuando RTS le preguntó si el resultado era un escenario catastrófico.

“Claramente”, dijo. “No jugamos el tipo de partido que necesitábamos. Tuvimos tantas ocasiones y fallamos tantas veces frente al arco. Hoy lo pagamos caro”.

Embolo fue derribado a los 13 minutos por el arquero qatarí Mahmoud Abunada, quien salió amonestado en la jugada. Abunada quedó tendido boca abajo y sin moverse durante un par de minutos después del choque, antes de ponerse de pie.

La afición suiza, vestida de un rojo intenso, estalló en júbilo en las gradas del Levi’s Stadium cuando Embolo envió su disparo al ángulo superior izquierdo al minuto 17.

El delantero de 29 años solicitó una visa urgente en la embajada de Estados Unidos en Berna el 3 de junio, un día después de que se le prohibió abordar el vuelo del equipo rumbo a su tercer Mundial debido a una condena penal de 2018, en un caso que apenas se resolvió en abril.

Suiza dominó la posesión del balón en una tarde de junio inusualmente cálida en el área de la Bahía de San Francisco.

Había miles de asientos vacíos en varios puntos del estadio, casa de los San Francisco 49ers de la NFL. Brasil y Colombia empataron ante 70.971 espectadores hace dos años en un duelo de la fase de grupos de la Copa América. El estadio, en Santa Clara, albergó el Super Bowl hace apenas cuatro meses.

El arquero suizo Gregor Kobel realizó una gran atajada en el segundo minuto después de que Edmilson Junior dejó atrás a la defensa y se enfiló en un mano a mano. Kobel también detuvo un intento a quemarropa de Ahmed Alaaeldin a los 90 minutos.

Suiza busca superar su actuación de octavos de final de hace cuatro años, donde cayó 6-1 ante Portugal con el improbable triplete de Goncalo Ramos. La derrota llevó al mediocampista suizo Xherdan Shaqiri a disculparse con los aficionados.

Los suizos apelaron a la regularidad y la experiencia para mantenerse invictos en la eliminatoria ante Suecia, Kosovo y Eslovenia. El equipo del entrenador Murat Yakin sumó cuatro victorias y dos empates para asegurar su sexto viaje consecutivo al Mundial desde 2002, pero el equipo nunca ha pasado de los cuartos de final.

Qatar, dirigido por el español Julen Lopetegui, avanzó por la vía del repechaje en noviembre —donde venció a Emiratos Árabes Unidos y Omán— luego de no poder concretar una oportunidad en su fase de grupos de la eliminatoria asiática.

Qatar se convirtió en el país anfitrión en perder todos sus partidos de la fase de grupos hace cuatro años. Cayó derrotado ante Senegal, Ecuador y Países Bajos en el torneo de 2022, y anotó su único gol en una derrota 3-1 ante Senegal.