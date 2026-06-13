Advierte SSPT de fraudes digitales por el Mundial 2026

NUEVO LAREDO, TAM. – La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió un llamado preventivo a la ciudadanía ante el incremento de fraudes digitales relacionados con la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, advirtiendo sobre el uso de plataformas digitales para engañar a posibles compradores de boletos y paquetes turísticos.

De acuerdo con la autoridad, ciberdelincuentes están aprovechando el interés generado por el evento deportivo para difundir ofertas falsas mediante redes sociales, sitios web apócrifos y aplicaciones de mensajería. Estas prácticas tienen como objetivo obtener dinero o información personal de las víctimas, quienes son atraídas por supuestas promociones exclusivas o precios considerablemente bajos.

Ante esta situación, la Guardia Estatal Cibernética recomendó verificar que los sitios de compra o agencias sean oficiales, así como investigar previamente la reputación de los vendedores. Asimismo, exhortó a desconfiar de ofertas con costos fuera del promedio del mercado y evitar compartir datos bancarios o códigos de verificación a través de medios no confiables.

También se hizo énfasis en no realizar pagos por adelantado sin contar con la certeza de la autenticidad de la oferta, ya que esta es una de las principales modalidades utilizadas para concretar fraudes. La dependencia subrayó que la expectativa por asistir al Mundial puede ser un factor que los delincuentes utilizan para presionar a los usuarios a tomar decisiones apresuradas.

Finalmente, la autoridad puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 834 318 62 32, extensión 16099, para recibir orientación o reportar posibles casos de fraude, e invitó a compartir esta información con familiares y conocidos con el fin de prevenir que más personas resulten afectadas.