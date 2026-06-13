Russell logra la pole en el GP de Barcelona

El piloto de Mercedes, George Russell de Gran Bretaña, celebra su pole position tras la sesión de clasificación para el Gran Premio de España de la F1 en el autódromo de Barcelona-Catalunya en Montmeló, cerca de Barcelona, España, el sábado 13 de junio de 2026. (Foto AP/Fatima Shbair)

El piloto de Mercedes, George Russell de Gran Bretaña, celebra su pole position tras la sesión de clasificación para el Gran Premio de España de la F1 en el autódromo de Barcelona-Catalunya en Montmeló, cerca de Barcelona, España, el sábado 13 de junio de 2026. (Foto AP/Fatima Shbair)

MONTMELO, España (AP) — El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, afrontará la prueba más dura de su temporada revelación en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya después de que el sábado sólo logró el tercer mejor tiempo en la clasificación.

El joven italiano ahora tendrá que encontrar la manera de superar al poleman George Russell, su compañero de equipo en Mercedes, así como a un Lewis Hamilton revitalizado, para lograr seis victorias consecutivas.

La increíble racha de victorias de Antonelli incluye cuatro triunfos desde la pole y uno desde una salida en segundo lugar.

Pero una sesión de clasificación no tan perfecta el sábado significa que el italiano de 19 años está fuera de la primera fila por primera vez este año.

“No estoy contento, estoy luchando con la sensación del coche” , dijo Antonelli mientras afronta la primera caída de rendimiento desde que se convirtió en la sensación de la F1 .

La buena noticia para Antonelli es que puede permitirse no llevarse los 25 puntos completos por una victoria . Ya suma 156 puntos tras apenas seis carreras. Hamilton es el siguiente con 90, mientras Russell tiene 88 .

Russell, sin embargo, parecía un hombre que desterró algunos demonios con su pole position .

El piloto inglés comenzó la temporada como el presunto piloto principal de Mercedes y con el equipo alemán produciendo el mejor coche, Russell parecía listo para una lucha por el título cuando ganó el GP de Australia que abrió la temporada.

Luego llegó la explosión de Antonelli, que, combinada con algunos errores del equipo, dejó a Russell a la deriva al no sumar puntos en sus últimas dos carreras .

“Se siente bien volver a encontrar el ritmo”, le comentó Russell a su equipo por la radio al asegurarse el primer puesto. Necesitará convertir eso en una victoria en carrera para demostrar que sus opciones al título siguen siendo realistas.

“Más importante que la pole position es que me sentí confiado y sentí que volvía a ser yo mismo”, dijo Russell, añadiendo que trató de dejar de obsesionarse con los análisis y “volvió a lo básico”.

“Ha sido un gran fin de semana. Siento que vuelvo a ser el de antes. Llegué a este fin de semana con borrón y cuenta nueva. Se sintió bien y es simplemente genial estar en la pole”.

Fue la décima pole de su carrera para Russell en su fin de semana número 100 de gran premio para Mercedes .

La dupla de Mercedes ha conseguido las siete poles de esta temporada, ya que el equipo de Toto Wolff se ha consolidado como el mayor beneficiado de una revisión del reglamento.

Hamilton vuelve a la pelea con Ferrari

Después de tener dificultades el año pasado con Ferrari, Hamilton está de regreso y llegó a esta carrera tras dos segundos puestos consecutivos.

Ahora, el siete veces campeón del mundo cree que puede estar cerca de poner fin a una espera de casi dos años para sumar a su récord de 104 victorias en grandes premios.

“Lo intentaré”, dijo Hamilton sobre la carrera del domingo en un circuito donde ha ganado seis veces, pero no desde 2021 cuando estaba con Mercedes.

“Estos chicos (Russell y Antonelli) todavía parecen tener algo extra guardado cada vez que traemos una mejora, pero esto es genial para nosotros. Es lo más cerca que hemos estado en ritmo en la clasificación”.

El campeón defensor de la F1, Lando Norris, saldrá junto a Antonelli en cuarto. La dupla de Red Bull Max Verstappen e Isack Hadjar fueron los siguientes, seguidos por el compañero de Norris en McLaren, Oscar Piastri, quien ganó aquí el año pasado.

Leclerc ‘avergonzado’ de estrellar su Ferrari contra la barrera

Charles Leclerc quedó ubicado en el 10mo puesto después de que se salió de la pista en una curva y estrelló el morro de su Ferrari contra la barrera, provocando que se mostrara una bandera roja. Una grúa levantó el destrozado coche rojo brillante, con una rueda delantera colgando, y lo llevó detrás de las barreras.

Leclerc también chocó en la carrera del fin de semana pasado en Mónaco, poco después de firmar una extensión de contrato con el equipo italiano.

“Sin excusas. Simplemente me siento avergonzado”, dijo Leclerc tras su último error.

También fue una sesión extremadamente decepcionante para Fernando Alonso, quien tuvo el tiempo más lento con su Aston Martin. Saldrá desde el último lugar en lo que el excampeón de 44 años dijo que probablemente será su última carrera en Barcelona.

Los dos Cadillac, conducidos por el mexicano Sergio Pérez y Valtteri Bottas, no lograron avanzar desde la primera sesión de clasificación que eliminó a los seis coches más lentos.

Esta carrera a las afueras de Barcelona se llamó el Gran Premio de España desde 1991 hasta el año pasado. El título del GP de España ha pasado a la nueva carrera que se celebrará en Madrid en septiembre.

El GP de Barcelona-Catalunya se celebrará sólo cada dos años, con una pausa en 2027 y de regreso en 2028. El futuro de la carrera estaba en duda hasta que este año se anunció un acuerdo para que alterne con el GP de Bélgica en el calendario.