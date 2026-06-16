Investigan accidente de bombardero B-52 tras fatal desplome en California

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por KABC, muestra a elementos de seguridad acudiendo al lugar de un accidente aéreo el lunes 15 de junio de 2026, cerca de la Base Aérea Edwards, en California. (KABC vía AP)

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por KABC, muestra a elementos de seguridad acudiendo al lugar de un accidente aéreo el lunes 15 de junio de 2026, cerca de la Base Aérea Edwards, en California. (KABC vía AP)

LOS ÁNGELES.- Ocho personas que iban a bordo de un bombardero B-52 que se estrelló el lunes en una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en California poco después de despegar se presumen muertas, indicó la Fuerza Aérea.

“Los indicios preliminares apuntan a que no habría sobrevivientes del accidente”, publicó en redes sociales la Base Edwards de la Fuerza Aérea, ubicada en el desierto de Mojave, en el sur de California. La causa del accidente está bajo investigación, dijeron funcionarios.

No había información aún sobre la tripulación, sin embargo imágenes aéreas mostraban que prácticamente no quedaba nada de la aeronave. Los equipos de emergencia acudieron al lugar después que el avión cayera alrededor de las 11:20 de la mañana. Humo negro se elevaba desde el suelo en la base cerca de lo que parecía ser una pista, con vehículos de emergencia cerca. El ejército no ha dicho si el bombardero estaba armado.

El Boeing B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance que entró en servicio en 1955. Está diseñado para transportar armas convencionales y nucleares, y se ha utilizado en conflictos que involucran al ejército de Estados Unidos, desde Vietnam hasta Irán.

Para la tarde del lunes, el aeródromo permanecía cerrado y todas las aeronaves entrantes estaban siendo desviadas. Mientras tanto, todos los pases de visitante no comerciales para la base fueron suspendidos “para permitir que la instalación se concentre por completo en las operaciones de respuesta de emergencia”, dijeron funcionarios en un comunicado.

La Base Edwards de la Fuerza Aérea alberga una gran parte de los programas de pruebas y desarrollo de aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y está a unos 160 kilómetros (100 millas) al norte de Los Ángeles.

La forma en que el B-52 se estrelló tan rápidamente después de despegar sin ganar mucha altura ni ir muy lejos hace que el experto en seguridad aeronáutica Jeff Guzzetti sospeche algún tipo de mal funcionamiento del control de vuelo. Pero es demasiado pronto para decir qué podría haber causado el problema de control.

Es posible que los controles estuvieran ajustados incorrectamente después del mantenimiento, señaló, o que hubiera una falla de una pieza de equipo que estaba siendo probada.

“Creo que definitivamente fue un problema de controlabilidad. Ahora, si eso estaba relacionado con una falla del motor, una falla del control de vuelo, o una falla de algún nuevo dispositivo de prueba, no estoy seguro”, comentó Guzzetti, quien solía investigar accidentes tanto para la Administración Federal de Aviación como para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Aunque la Fuerza Aérea ha estado volando bombarderos B-52 durante más de 70 años, probar nuevo equipo en un avión puede crear nuevos desafíos.

“Una prueba de vuelo siempre es más riesgosa que las operaciones normales, por eso se tienen pilotos de pruebas especialmente entrenados, y se deberían tener otros protocolos de seguridad”, indicó Guzzetti.