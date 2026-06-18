Funcionarios de EU dicen que acuerdo con Irán exige diluir el uranio y levantar las sanciones

Un hombre permanece de pie junto a una caña de pescar en la orilla, mientras en el fondo se observan buques de carga en el estrecho de Ormuz, el miércoles 17 de junio de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Un hombre permanece de pie junto a una caña de pescar en la orilla, mientras en el fondo se observan buques de carga en el estrecho de Ormuz, el miércoles 17 de junio de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump anunció que firmó un acuerdo con Irán el miércoles que, según funcionarios estadounidenses, exige que este diluya sus reservas de uranio altamente enriquecido y exime las sanciones contra el país, otorgándole una importante concesión de Washington al permitir de inmediato que Teherán venda su petróleo.

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, que ayudó a mediar el acuerdo inicial para poner fin a la guerra, indicó que está entrando en vigor con “efecto inmediato” después de que líderes de ambos países lo firmaron, pero que de todas formas habrá una ceremonia formal de firma el viernes.

El acuerdo también abriría el estrecho de Ormuz sin peajes durante dos meses, y reafirmaría un compromiso con la “integridad territorial” de Líbano frente a la invasión de Israel contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, según funcionarios de ambos países.

Funcionarios estadounidenses dictaron a periodistas el borrador tras días de secretismo, hablando a condición de guardar el anonimato. Más tarde, la televisión estatal iraní difundió un texto que en gran medida coincide con lo que Estados Unidos dio a conocer.

Aunque los funcionarios habían dicho que Trump y su vicepresidente JD Vance habían firmado digitalmente el acuerdo el domingo, y que el viernes se llevaría a cabo una firma ceremonial en Suiza, Trump indicó que firmó el pacto el miércoles mientras estaba en Francia.

“Está firmado”, declaró Trump al salir de Versalles, el histórico palacio donde cenó con el presidente francés Emmanuel Macron tras un viaje a la cumbre del Grupo de los Siete en Francia.

Un funcionario estadounidense —que habló a condición de guardar el anonimato para poder compartir detalles sobre el acuerdo— dijo que el presidente iraní Masoud Pezeshkian también lo firmó el miércoles, aunque Irán no hizo comentarios de momento. No estaba claro si ese acto puso en marcha un reloj de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo final. También se desconoce en qué se diferencia la firma de Trump del acuerdo en Versalles de su firma digital del domingo.

En un video publicado en internet por un asistente de la Casa Blanca, se ve a Trump sentado a una mesa junto a Macron mientras firma una copia en papel del acuerdo. Luego Trump entrega el documento y el bolígrafo al secretario de Estado, Marco Rubio, y personas en la sala aplauden.

El texto del acuerdo no ha sido difundido formalmente. El borrador leído por funcionarios estadounidenses incluye lenguaje en el que Irán acepta no desarrollar ni adquirir armas nucleares, y exige que el uranio iraní altamente enriquecido sea degradado en las propias instalaciones como mínimo.

A cambio, Washington avanzará para eximir —pero no eliminar— algunas sanciones de amplio alcance contra Irán. El acuerdo también garantiza el paso sin peajes por el estrecho sólo por 60 días, y no excluye el cobro de tarifas en el futuro, según los funcionarios estadounidenses y el borrador iraní.

Con el acuerdo cesarán los combates y se iniciarán más negociaciones

Estados Unidos e Israel se lanzaron a la guerra el 28 de febrero, en parte para impedir que Irán obtuviera alguna vez un arma nuclear. Trump ha citado diversos objetivos para el conflicto, incluido en ocasiones prometer que pondría fin a los programas nuclear y de misiles por parte de Teherán, al igual que a su apoyo a Hezbollah y otros grupos aliados en la región. También dejó entrever que podría conducir al derrocamiento del gobierno iraní.

El acuerdo interino no alcanza ninguno de esos objetivos. Aun así, Trump lo elogió el miércoles.

“Nadie sabe qué es, pero es muy fuerte”, expresó Trump en Francia.

Pero también dejó abierta la puerta a abandonarlo: “Es un memorando de entendimiento, y si no me gusta, volveremos a dispararles, a arrojar bombas”.

Gran parte del acuerdo restablecería el statu quo previo a la guerra, incluido el fin de las hostilidades, la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán, y la reapertura del estrecho, que es un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo, y cuyo cierre creó una crisis energética histórica.

Abre un periodo de dos meses para negociaciones sobre el tema nuclear y parece ofrecer a Irán varios beneficios por adelantado, mientras que Washington obtiene poco a cambio.

El acuerdo de la Casa Blanca de permitir de inmediato que Irán venda su petróleo libremente, y la oferta de a la larga levantar todas las sanciones, representan concesiones importantes, las cuales van mucho más allá que el acuerdo nuclear de Irán en 2015 con las potencias mundiales. En su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos de ese pacto del gobierno del presidente Barack Obama, luego de declararlo el “peor acuerdo de la historia”.

La República Islámica sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

El nuevo acuerdo probablemente generará fuertes objeciones en Washington, y parece ser un gran revés para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien está recibiendo críticas en su país por parte de los medios, sus opositores e incluso algunos aliados a medida que surgen los detalles.

En virtud del acuerdo nuclear con Irán durante el gobierno de Obama, Teherán también aceptó restricciones a su programa nuclear y se comprometió a nunca construir un arma atómica.

El nuevo acuerdo incluye el fin de los combates en Líbano entre Israel y Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán. Esa es una de las partes más delicadas del acuerdo, porque el gobierno israelí ha sostenido que seguirá defendiéndose y ocupando vastas franjas de Líbano. Teherán ha dicho que Israel debe retirarse en virtud del acuerdo.

El documento también contiene disposiciones para garantizar la “integridad territorial” de Líbano tras los ataques más recientes de Israel contra Hezbollah en territorio libanés. El gobierno israelí ha rechazado la perspectiva de retirarse de Líbano, pero el acuerdo establece expresamente que las operaciones militares en Líbano deben detenerse con la firma del memorando.

Se le han ofrecido grandes concesiones a Irán

Algunas concesiones a Irán —incluido el levantamiento total de sanciones y la liberación de activos congelados— ocurrirían gradualmente y estarían vinculadas al avance en las conversaciones nucleares, según funcionarios de Pakistán, un mediador clave. Expusieron algunos de los principales puntos del acuerdo a condición de guardar el anonimato, debido a lo delicado del asunto.

Pero, mientras tanto, Estados Unidos emitirá exenciones a las sanciones que permiten que Irán venda su petróleo libremente.

Los ingresos de la República Islámica por exportaciones de petróleo en 2024 fueron de más de 46.000 millones de dólares. Se cree que su principal comprador de crudo, China, lo ha adquirido a precios por debajo del mercado debido a su disposición a ignorar las sanciones.

El conceder exenciones petroleras directamente al inicio de las conversaciones de 60 días priva a Estados Unidos de un importante punto de presión. Sólo al concluir el acuerdo general en 2015 se levantaron esas sanciones sobre el petróleo de Irán.

El acuerdo interino también abre la puerta a poner fin a todas las sanciones que Teherán enfrenta por parte de Washington y en la ONU —incluidas las relacionadas con los programas iraníes de armas y las violaciones a los derechos humanos—, aunque indica que el calendario para ello se definirá más adelante. Aun así, eso supera con creces el acuerdo de 2015, que sólo levantó algunas sanciones a cambio de que el gobierno iraní redujera drásticamente su enriquecimiento y sus reservas de uranio.

El acuerdo también le proporcionaría a Irán al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción: una cifra extraordinaria y otro gran beneficio para el país. La entrega del dinero parece depender del avance de nuevas negociaciones.

Vance ha dicho que las naciones árabes del golfo Pérsico invertirían esa cantidad. Pero es probable que esos países se muestren reacios a ayudar a Irán después de que ataques iraníes durante la guerra destruyeran instalaciones petroleras y otros sitios en su territorio.

Trump reiteró el miércoles que Estados Unidos no contribuiría, y dijo que dependía de otros países si querían invertir.

El pacto proporcionaría alivio a la economía mundial

El acuerdo supone una gran victoria para la economía mundial: la reapertura del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que antes de la guerra pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados. Desde entonces, los ataques iraníes contra el transporte marítimo y la amenaza a los buques prácticamente lo cerraron.

El cierre de Ormuz elevó los precios de la energía en todo el mundo y encareció muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Irán dejó salir a algunos buques que pagaron peajes, algo nunca hecho antes en el estrecho, que desde hace tiempo se considera una vía marítima internacional. Posteriormente, Estados Unidos brindó apoyo militar para sacar a otros petroleros, pero el nivel de tráfico no se acercó a los previos a la guerra.

El acuerdo también estipula que Washington levantará un bloqueo impuesto a los puertos iraníes y que el estrecho volverá a sus niveles de tráfico anteriores a la guerra en 30 días, al tiempo que reconoce que podría ser necesario destruir minas iraníes.