Alerta Guardia Cibernética por fraudes en venta de boletos

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con la compra de boletos para eventos deportivos internacionales, ante el incremento del interés de aficionados por asistir a los partidos del Mundial de Futbol 2026.

La dependencia advirtió que durante esta temporada aumenta la actividad de ciberdelincuentes que crean sitios web fraudulentos diseñados para aparentar ser plataformas oficiales de venta de entradas. Estas páginas utilizan logotipos, fotografías, tipografías y esquemas de colores similares a los de organismos autorizados con el propósito de engañar a los usuarios.

De acuerdo con la SSPT, los delincuentes digitales promocionan estos portales falsos a través de redes sociales, correos electrónicos masivos y mensajes de texto, donde ofrecen supuestas promociones exclusivas o descuentos especiales para atraer a los aficionados. Una vez que las víctimas ingresan a estos sitios, se les solicita información personal y bancaria que puede ser utilizada para cometer fraudes.

Asimismo, se informó que estas plataformas suelen mostrar mensajes que generan una sensación de urgencia, como “últimos boletos disponibles”, “oportunidad única” o “descuento por tiempo limitado”, con el fin de presionar a los usuarios para que realicen compras sin verificar la autenticidad de la página.

Ante este panorama, la Guardia Estatal Cibernética recomendó adquirir boletos únicamente a través de los canales oficiales autorizados por la FIFA, evitar abrir enlaces recibidos por mensajes o correos electrónicos no solicitados, desconfiar de precios considerablemente bajos y no realizar transferencias a cuentas particulares.

También exhortó a la ciudadanía a no compartir contraseñas, códigos de verificación o información sensible, además de activar alertas de movimientos financieros en las aplicaciones bancarias para detectar posibles cargos no reconocidos.

La SSPT reiteró el llamado a reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o movimiento bancario irregular, con el objetivo de fortalecer la prevención de delitos cibernéticos y proteger el patrimonio de los usuarios durante el proceso de compra de boletos para la próxima justa mundialista.