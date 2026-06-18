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Otorga Obispo nuevos nombramientos

Presbítero Jesús Ambrosio será párroco de la parroquia San Juan de los Lagos

[Fotos: Diócesis/Cortesía]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- El Obispo Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, entregó nuevos nombramientos pastorales, anunció este miércoles la Diócesis de Nuevo Laredo.

El Presbítero Jesús Ambrosio será párroco de la parroquia San Juan de los Lagos y el Presbítero Jorge Elías Correa Hurtado será el nuevo Administrador Parroquial de la Cuasiparroquia San Juan Diego.

“Elevamos nuestra oración por cada uno de los sacerdotes que reciben esta nueva encomienda, para que Dios Nuestro Señor les conceda sabiduría, fortaleza y abundantes bendiciones en su ministerio”.

“Que el Espíritu Santo los siga iluminando y guiando en la misión de anunciar el Evangelio con alegría, fidelidad y entrega al servicio del Pueblo de Dios”, señaló la Diócesis en un comunicado.

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