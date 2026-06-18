G7 respalda plan de Trump para poner fin a guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una conferencia de prensa en la cumbre del G7, el miércoles 17 de junio de 2026, en Evian-les-Bains, Francia. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una conferencia de prensa en la cumbre del G7, el miércoles 17 de junio de 2026, en Evian-les-Bains, Francia. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EVIAN-LES-BAINS, Francia (AP) — Los líderes en la cumbre del Grupo de los Siete expresaron el miércoles su apoyo al acuerdo provisional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y extender aún más un frágil alto el fuego.

En la clausura de la cumbre de tres días, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo calificó como un “muy buen acuerdo”, y añadió que los aliados de Estados Unidos en el G7 lo respaldan “porque es un acuerdo que pone fin a una situación de gran inestabilidad que tuvo terribles consecuencias para nuestras economías”.

En su propia conferencia de prensa, Trump elogió el acuerdo como “histórico” y dijo que otros líderes del G7 afirmaron “que les encanta este acuerdo porque quieren verlo concretado”.

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses dictaron a periodistas el texto del acuerdo, y se difundieron detalles después de que terminó la cumbre.

En el acuerdo, cuya firma formal está prevista para el viernes en una ceremonia en Suiza, se establece que Estados Unidos trabajará para poner fin a todas las sanciones estadounidenses y de Naciones Unidas impuestas a Teherán si se alcanza un acuerdo final que aborde el programa nuclear de la República Islámica.

“Creo que se hará. Quieren firmar. Quieren volver a una vida normal”, dijo Trump horas antes el miércoles.

El último día de reuniones comenzó tarde, con Trump, el último en llegar, diciendo “Yo soy el jefe” al entrar en la sala y sentarse junto al anfitrión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sus homólogos se rieron, y Trump sonrió.

Trump y los demás mandatarios pondrán fin a las conversaciones formales entre las principales naciones industrializadas en un complejo turístico a orillas de un lago en los Alpes franceses con sesiones sobre el futuro de la inteligencia artificial y el fomento del crecimiento económico.

Hablaron sobre la preocupación de que China esté inundando los mercados de exportación con productos subsidiados, compitiendo de manera desleal con sus propias industrias y destruyendo empleos. Los líderes de India, Corea del Sur, Kenia y Brasil también se sumaron a la cumbre.

Trump tiene previsto hacer una parada en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, para una cena fastuosa antes de regresar a Washington.

Reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz es clave

Pero Trump tendrá que seguir tratando de convencer. Algunos miembros de su partido dudan de que el pacto al que ha llegado sea lo suficientemente sólido como para neutralizar el programa nuclear de Irán. Al mismo tiempo, enfrenta a una comunidad internacional inquieta que espera que cumpla su promesa de que el acuerdo reabrirá el estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros y lo mantendrá abierto.

Los líderes reunidos en los Alpes dijeron que una misión marítima internacional encabezada por Francia y Reino Unido “puede desempeñar un papel importante para facilitar la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz al proteger a los buques mercantes, tranquilizar a los operadores de transporte marítimo comercial y apoyar la verificación de que se han retirado todas las minas”.

Irán cerró de facto el estrecho al inicio de la guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes.

El acuerdo también pide un fin inmediato de todos los combates en Líbano entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán. Esa es una de las partes más delicadas del acuerdo porque Israel ha mantenido que seguirá defendiéndose y ocupando vastas franjas de Líbano.

En el acuerdo que funcionarios estadounidenses dictaron a periodistas el miércoles también se incluyen disposiciones para garantizar la “integridad territorial” de Líbano tras los recientes ataques de Israel contra Hezbollah en territorio libanés.

En su declaración, los líderes del G7 dijeron que apoyaban, “mediante un alto el fuego inmediato y sólido”, los esfuerzos de Beirut para desarmar a Hezbollah y proteger la integridad territorial y la soberanía de Líbano.

Los ataques israelíes en Líbano han matado a casi 4.000 personas y han desplazado a más de un millón desde el inicio de los combates allí el 2 de marzo.

“Israel lleva combatiendo a Hezbollah demasiado tiempo, y está muriendo demasiada gente”, dijo Trump.

Los líderes prometen apoyar a Ucrania y combatir a las bandas globales de narcotráfico

En una serie de declaraciones emitidas en las primeras horas del miércoles, los líderes del G7 subrayaron su apoyo a Ucrania mientras combate la invasión de Rusia y acordaron aumentar las entregas de sistemas de defensa antiaérea. También dijeron que reforzarían las sanciones contra Moscú, incluidas las dirigidas a sus industrias petrolera y gasística.

Trump calificó las conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania como “productivas” y dijo que tanto el presidente ruso Vladímir Putin como el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy quieren “hacer algo”.

“Simplemente no saben cómo”, dijo.

Los líderes también se comprometieron a intensificar la lucha contra el comercio internacional de drogas, valorado en miles de millones de dólares. La declaración se produce mientras Trump libra su propia batalla contra los narcotraficantes.

Los ataques militares del ejército estadounidense contra presuntas embarcaciones de transporte de drogas en América Latina han matado a más de 200 personas desde septiembre, cuando la Casa Blanca inició una operación que calificó como necesaria para frenar el flujo de drogas.

Los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques.

En otra declaración, el G7 reafirmó sus esfuerzos para detener el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, que, según apuntó, “constituyen graves delitos transnacionales que erosionan el derecho soberano de los Estados a controlar sus fronteras y exponen a las personas objeto de tráfico y trata a riesgos que amenazan su vida”.

Trump califica a Modi como “el hombre más guapo”

Tras reunirse con el primer ministro de India, Narendra Modi, Trump dijo el miércoles que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo comercial con India, y luego colmó de elogios a Modi como “un negociador muy duro”.

“Es el hombre más guapo. Se ve tan bien. Es como un ángel. Pero en realidad, es tan duro como un asesino”, dijo Trump.

La reunión con Modi se produjo en un momento turbulento en la relación entre Estados Unidos e India, en parte por la guerra en Oriente Medio. El 10 de junio, tres marineros indios murieron en un ataque militar estadounidense contra un petrolero en el golfo de Omán en medio del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Modi aludió al incidente en su reunión, diciendo que la seguridad de los marineros indios “es de suma importancia para nosotros”. Añadió que estaba “confiado” en que el tema de los marinos “será una prioridad máxima” durante la implementación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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