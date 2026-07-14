Cifra de militares de EU muertos en la guerra contra Irán sube a 14

Manifestantes progubernamentales ondean banderas iraníes y religiosas en una concentración en conmemoración del ayatolá Alí Jamenei, el cual aparece en una bandera a la derecha, el sábado 11 de julio de 2026, en una plaza de Teherán. (Foto AP/Vahid Salemi)

Manifestantes progubernamentales ondean banderas iraníes y religiosas en una concentración en conmemoración del ayatolá Alí Jamenei, el cual aparece en una bandera a la derecha, el sábado 11 de julio de 2026, en una plaza de Teherán. (Foto AP/Vahid Salemi)

WASHINGTON.- El recuento oficial de muertes de las fuerzas armadas de Estados Unidos en la guerra contra Irán aumentó a 14, luego del fallecimiento de un piloto de la Armada en un choque de helicóptero en el mar Arábigo previamente en julio.

La cifra de efectivos heridos en el conflicto también creció a más de 400 hasta el lunes. El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, manifestó que la mayoría sufrió traumatismos cerebrales.

En un principio, la Armada describió el choque del 1 de julio como un aterrizaje de emergencia, y señaló que “no había indicios de que la emergencia hubiese sido causada por una acción hostil”. Los tres marineros restantes a bordo del helicóptero fueron rescatados poco después del percance.

El conteo de bajas de guerra del Pentágono sumó una muerte no relacionada con combates en julio. Es el primer fallecimiento registrado desde que 13 militares fallecieran en incidentes separados en marzo, al comienzo de la guerra.

La primera fue un ataque de un dron iraní contra un centro de mando en Kuwait en el que murieron seis soldados. Luego, un efectivo murió más de una semana después de haber resultado herido en un ataque contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí. Otros seis militares fallecieron cuando un avión cisterna KC-135 —que prestaba apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán— se estrelló en Irak.

En total, 414 militares han resultado heridos, incluido un integrante de la Fuerza Aérea incorporado el lunes. Aunque Teherán y Washington han reanudado los ataques, no está claro si la lesión del aviador es consecuencia de los mismos.

El Comando Central de Estados Unidos no ofreció detalles sobre el aviador en particular. Pero los traumatismos cerebrales que han caracterizado la mayoría de las heridas en la guerra son un problema cada vez más persistente entre las fuerzas de combate, especialmente entre quienes han estado expuestos a ataques con misiles y explosiones cercanas.

Aunque este tipo de lesión, junto con el trastorno de estrés postraumático, se ha convertido en una de las heridas características entre los veteranos de la era posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, aún se conoce poco sobre cuál es su impacto sobre los soldados, especialmente a largo plazo.

Al ser consultada el lunes por las cifras más recientes de efectivos con heridas graves, la mayor Emma Thompson, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, indicó que no tenía una actualización, y reiteró que “casi todos” los lesionados han regresado a sus labores. Tampoco precisó cuántos militares han resultado heridos de gravedad, al grado de requerir ser evacuados de la región.