Iniciará primer periodo vacacional para las y los servidores públicos del Gobierno del Estado

Del 20 al 31 de julio, por lo que las labores se reanudarán de manera habitual el lunes 3 de agosto

Durante este periodo, las dependencias y entidades de la administración pública estatal mantendrán las áreas indispensables para garantizar la continuidad de los servicios prioritarios que se brindan a la población. [Agencias]

Durante este periodo, las dependencias y entidades de la administración pública estatal mantendrán las áreas indispensables para garantizar la continuidad de los servicios prioritarios que se brindan a la población. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Como parte del calendario laboral establecido para las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que el primer periodo vacacional se llevará a cabo del 20 al 31 de julio, por lo que las labores se reanudarán de manera habitual el lunes 3 de agosto.

Manautou Galván señaló que, durante este periodo, las dependencias y entidades de la administración pública estatal mantendrán las áreas indispensables para garantizar la continuidad de los servicios prioritarios que se brindan a la población, mediante guardias previamente establecidas conforme a las necesidades de cada institución.

De igual manera, informó que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 78 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para las y los Servidores Públicos, el personal de nuevo ingreso con menos de seis meses de labores no tiene derecho a gozar del periodo vacacional.