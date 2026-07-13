Entrega Américo Villarreal vehículos y maquinaria por 125.2 mdp

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya entregó nuevo equipo vehicular y maquinaria pesada a las secretarías de Seguridad Pública, Finanzas, Obras Públicas y Protección Civil, además de camiones recolectores de basura a los municipios de Victoria y Tampico, con una inversión global de 125.2 millones de pesos, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa de estas dependencias y continuar brindando mejores servicios a las tamaulipecas y tamaulipecos.

En el marco de la ceremonia cívica de honores, este lunes en el Polyforum de esta capital, el gobernador del Estado destacó el trabajo de la Secretaría de Administración para garantizar las condiciones necesarias de trabajo, el acceso a las herramientas y los recursos humanos necesarios, velar por el mejor clima laboral y para proteger y conservar el patrimonio del Gobierno del Estado, “que es, al final de cuentas, el patrimonio del pueblo de Tamaulipas y que este se conserve en términos de certeza jurídica, de funcionalidad y siempre abierto al servicio de las y los tamaulipecos”, dijo.

Agregó que este trabajo también permitió una reforma histórica y sin precedentes a la previsión social del Gobierno de Tamaulipas, con la reforma a la Ley del IPSSET, dando certidumbre al fondo de pensiones por 25 años más, un modelo que no existe en ninguna otra entidad del país.

En materia de finanzas públicas, dijo, se cuida el buen desempeño de los recursos y, al día de hoy, la actual administración estatal tiene menor deuda a la recibida al inicio del gobierno.

“En tres años y medio, la deuda estatal se redujo en casi mil millones de pesos y el balance que hacen las calificadoras sobre nuestra solvencia y expectativas financieras está entre las mejores del país”, expresó.

El mandatario tamaulipeco exhortó a las y los servidores públicos a servir a conciencia, a cuidar y a expandir el patrimonio de las y los tamaulipecos y a continuar el refuerzo y entrega de bienes y equipos para potenciar las funciones en cada una de las dependencias.

Por su parte, Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración, expresó que la entrega de este equipamiento es el resultado de un proceso de análisis técnico, planeación, coordinación institucional y administración responsable de los recursos públicos, orientado a que cada inversión realizada por el Gobierno del Estado genere beneficios concretos para la sociedad y contribuya a fortalecer el quehacer institucional.

“Que esta ceremonia nos recuerde que, desde la responsabilidad que cada uno desempeña, todos contribuimos a fortalecer las instituciones y a consolidar un gobierno cercano, eficiente y comprometido con las personas”, mencionó.

Al término de la ceremonia cívica, el gobernador se trasladó al Águila Monumental del Parque Bicentenario, en donde supervisó los vehículos y la maquinaria entregada a las diversas dependencias.

A la Secretaría de Seguridad Pública, con una inversión de 70.6 mdp, se le entregaron 17 vehículos habilitados como patrullas para la Guardia Estatal y Tránsito Estatal, y dos torres móviles de visualización con sistema telescópico de seis metros de altura, equipadas con tecnología de videovigilancia de última generación que permiten ampliar la cobertura de monitoreo y fortalecer la capacidad de respuesta en materia de seguridad pública.

A la Secretaría de Obras Públicas correspondió el equipamiento de dos motoconformadoras, dos retroexcavadoras, dos tractores de oruga CASE 2050M de 214 HP y dos minicargadores New Holland L320 de 57 HP para trabajos de carga, limpieza y apoyo en obras, todo ello con una inversión de 42 mdp.

Asimismo, para tareas de la Dirección de Recaudación en la Secretaría de Finanzas se destinaron 6.5 mdp para el equipamiento de 20 automóviles Nissan Versa, mientras que a la alcaldesa de Tampico y al alcalde de Victoria se les entregó, a cada uno, un camión recolector de basura con una inversión de 6.1 mdp.

Por último, el gobernador entregó a la Coordinación Estatal de Protección Civil un aerobote modelo Air Ranger 2025, el cual está diseñado para operar en cuerpos de agua de baja profundidad, humedales y terrenos inundados, ofreciendo alta maniobrabilidad y resistencia para labores de vigilancia, rescate y apoyo operativo.