Impulsa Tamaulipas ruta para implementar la Ley de Economía Circular

"Con esta ley, Tamaulipas avanza hacia un modelo de desarrollo que impulsa la competitividad de nuestras empresas, promueve el uso eficiente de los recursos y fortalece el compromiso con el cuidado del medio ambiente”, expresó Cantú Deándar. [Agencias]

"Con esta ley, Tamaulipas avanza hacia un modelo de desarrollo que impulsa la competitividad de nuestras empresas, promueve el uso eficiente de los recursos y fortalece el compromiso con el cuidado del medio ambiente”, expresó Cantú Deándar. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– Para avanzar en la implementación de un modelo económico que aproveche de manera eficiente los recursos y transforme los residuos en nuevas oportunidades productivas, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, encabezó la Sesión Informativa y Mesa de Diálogo “Presentación de la Ley de Economía Circular y Siguientes Pasos”.

Ante representantes de dependencias estatales, organismos especializados y actores estratégicos, se presentaron los principales alcances de la nueva legislación, orientada a prolongar la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y promover su reutilización, reparación, reciclaje y valorización, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad de Tamaulipas.

“La economía circular representa una oportunidad para transformar la manera en que producimos y consumimos. Con esta ley, Tamaulipas avanza hacia un modelo de desarrollo que impulsa la competitividad de nuestras empresas, promueve el uso eficiente de los recursos y fortalece el compromiso con el cuidado del medio ambiente”, expresó Cantú Deándar.

La titular de Economía destacó que el siguiente paso será fortalecer la coordinación entre las instituciones para definir responsabilidades, mecanismos de implementación e instrumentos de apoyo que permitan llevar la ley a la práctica, con la participación de los sectores productivo, académico, social y gubernamental.

Durante la sesión, Raúl Gabino Quilantán, Lead Analyst de OLEUM, firma especializada en sostenibilidad, economía circular y políticas públicas, expuso la estructura, los alcances y las responsabilidades previstas en la legislación, así como la ruta para avanzar en su reglamentación y aplicación en la entidad.

La implementación de la ley permitirá impulsar modelos de negocio circulares, fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, desarrollar mercados para materiales reciclados, promover empleos verdes y generar condiciones para atraer inversiones que incorporen procesos productivos más eficientes, innovadores y sostenibles.

Con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas avanza en la construcción de una política económica con visión de largo plazo, que vincula el crecimiento empresarial con la protección ambiental y convierte los desafíos relacionados con los residuos en oportunidades de bienestar y prosperidad compartida.