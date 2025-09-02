El Dólar
Trae desde EDOMEX artículos patrios

Don Marcelino Bernardino se ubica en la esquina de la avenida Guerrero y la calle González

Una gran variedad de artículos septembrinos se pueden adquirir en la Plaza Hidalgo. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Desde el pasado lunes 25 de agosto, inició la venta de artículos conmemorativos al mes patrio. Y, como cada año, incluso llegan vendedores del sur del país, con diferentes artículos como son banderas, vestidos, playeras, trompetas, aretes artesanales, tambores, muñecas; en sí, una gran variedad alusiva a las fiestas septembrinas.

“En esta ocasión llegamos el lunes 25 de agosto, que fue cuando nos otorgaron el permiso para la venta. Yo vengo de Toluca, Estado de México, y como cada año me acompaña mi hermano para traer todos estos productos alusivos al mes patrio”, mencionó Marcelo Bernardino.

Al menos en el puesto de Marcelo, que se ubica exactamente en la esquina de Avenida Guerrero y calle González, se pueden encontrar desde un pin de la Bandera mexicana, así como tambores para niños, blusas, vestidos, muñecas, y lábaros patrios de diferentes tamaños.

Cabe señalar que los costos son los mismos del año anterior. Por lo que las Banderas, que es lo que más se busca durante septiembre, se tienen desde la más pequeña con un costo de 15 pesos, hasta la más grande que sería del No.14 que tiene un costo de 700 pesos. Hay trompetas de 10 pesos, así como Banderas para cofre y ventanilla de auto, desde 80 a 100 pesos.

Los puestos de estos artículos se encuentran en la Plaza Hidalgo (mejor conocida como la Plaza del Reloj) y en la Plaza México.

Pero Marcelo, que se ubica en la Plaza Hidalgo, dijo que además de contar con productos de calidad, se da una atención amable.

Estos puestos permanecerán, de acuerdo al permiso que se les otorgó, hasta el 16 de septiembre.

