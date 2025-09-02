Inicia DIF Nuevo Laredo Ciclo Escolar 2025-2026 en los CAIC

Con estas acciones, el Sistema DIF Nuevo Laredo refrenda su compromiso de impulsar la educación desde la primera infancia. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con entusiasmo y compromiso hacia la educación de la niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo inició el ciclo escolar 2025-2026 en los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), espacios donde niñas y niños de 3 a 6 años reciben atención educativa de calidad en un ambiente seguro y cercano a sus familias.

Actualmente, aún hay lugares disponibles para niñas y niños de 3 a 4 años que ingresarán a primer grado de preescolar. Las familias interesadas pueden realizar el proceso de inscripción de manera directa en los centros, donde el personal brindará toda la orientación necesaria.

Los planteles con cupo disponible son: CAIC Lomas del Río, ubicado en la intersección de las calles Crespón y Límite Sur, colonia Lomas del Río; CAIC Mundo de Colores, en Prolongación Lago de Xochimilco 5426, colonia Los Encinos; Mi Casa DIF, en Aquiles Serdán #1500, sector centro; CAIC Mi Arcoíris, en Calle Unión 111 esquina con La Cruz, colonia Unión del Recuerdo; CAIC Mi Angelito, en Prolongación Monterrey 3920, frente a la Plaza de Toros “Lauro Luis Longoria”; CAIC San Nicolás, en Vista Jardín #55, colonia Las Alamedas; el Centro de Cuidado Diario Infantil (CECUDI), en Doroteo Arango 1101 esquina con Joaquín Álvarez e Iglesias Calderón, colonia Francisco Villa; y el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI), en Artículo 26 entre Artículo 28 y privada Hacienda Echegaray, colonia Constitucional.

El horario de clases es de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Como un apoyo adicional a madres y padres trabajadores, los centros también ofrecen servicio de guardería a bajo costo, con horario extendido de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.

