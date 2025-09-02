El Dólar
Localizan cuerpo sin vida en monte cercano al Fraccionamiento Valle Dorado

La víctima, aún no identificada, no presentaba huellas de violencia; autoridades investigan mientras se determina la causa oficial del fallecimiento

Agentes de la Policía Estatal Investigadora y peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaron el levantamiento de evidencias y dieron inicio a la carpeta de investigación. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre fue encontrado sin vida en un área de monte ubicada a un costado de la entrada del Fraccionamiento Valle Dorado, en el sector sur de la ciudad. El hallazgo fue reportado a través de una llamada al número de emergencias C-4.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que la muerte ocurrió por causas naturales; el cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición. Sin embargo, la persona permanece sin identificar hasta el momento.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes confirmaron que se trataba de un hombre en avanzado estado de putrefacción. El sitio fue acordonado para las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía Estatal Investigadora y peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaron el levantamiento de evidencias y dieron inicio a la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Capillas Valdez para la práctica de la autopsia de ley, donde se espera confirmar de manera oficial la causa del deceso.

