Amplía el SAT trámites en aplicaciones móviles de forma gratuita

Se podrán emitir facturas con complementos, consultar declaraciones o generar la Constancia de Situación Fiscal

Nuevo Laredo, Tam.– El Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante un comunicado oficial, dio a conocer que amplió los trámites disponibles en sus aplicaciones móviles, para que las y los contribuyentes puedan emitir facturas con complementos, consultar declaraciones, descargar la Opinión del cumplimiento o generar la Constancia de Situación Fiscal.

Dichas aplicaciones, con sus respectivas actualizaciones, están disponibles para su descarga de forma gratuita en Google Play y App Store, o bien se pueden utilizar desde cualquier navegador en el caso de SAT ID.

“Estas acciones se alinean con la estrategia de simplificación y digitalización impulsada por el Gobierno de México, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contribuir al desarrollo de México”, señaló el SAT.

Indicó que el complemento Carta Porte es un documento esencial para el transporte de mercancías en México, el cual permite amparar la legal tenencia de las mercancías durante su transporte además de facilitar la trazabilidad de las operaciones.

Subrayó que otros trámites que los contribuyentes pueden realizar en “Factura SAT Móvil” son:

Consulta de facturas emitidas y recibidas en tiempo real.

Descarga de facturas para compartirlas a través de distintos medios como correo electrónico, WhatsApp, Messenger, Bluetooth, entre otras.

Timbrado de facturas de forma inmediata mediante el uso del Certificado de Sello Digital (CSD).

Generación de un código QR con la información fiscal del contribuyente para facilitar la emisión rápida de facturas; y notificación en el dispositivo móvil al momento de recibir una factura generada desde la aplicación.

Por otra parte, en la reciente actualización de la aplicación “SAT Móvil”, se incluyó un apartado en el que se pueden consultar y descargar los acuses de las declaraciones, así como la consulta y descarga de la Opinión del cumplimiento, a fin de que estos documentos puedan ser obtenidos de manera fácil y rápida por el contribuyente.