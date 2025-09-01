María José y Los Invasores de Nuevo León en el Grito de Independencia: Carmen Lilia

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo prepara una gran celebración para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, con un espectáculo artístico de primer nivel que engalanará la tradicional ceremonia del Grito de Independencia 2025.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció a través de sus redes sociales que este año la fiesta mexicana contará con la presentación estelar de la cantante pop María José y la agrupación norteña Los Invasores de Nuevo León, quienes prenderán el ambiente en la Explanada de la Independencia.

“Será una noche inolvidable, llena de orgullo, música y tradición. Queremos que las familias neolaredenses disfruten de un espectáculo de calidad, celebrando juntos lo que nos une: ser mexicanos”, expresó la presidenta municipal.

La ceremonia del Grito se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre a partir de las 8:00 de la noche, frente al Palacio Federal, donde miles de asistentes podrán disfrutar de música, folclor, antojitos y un ambiente 100% familiar.

Canturosas Villarreal extendió la invitación a toda la ciudadanía para que se sume a este evento gratuito y viva la experiencia de la fiesta patria más importante del año, enmarcada por un despliegue de luces, colores y la energía de dos grandes figuras de la música en México.