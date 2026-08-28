Dejan atrás el analfabetismo 68 personas: ITEA

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) concluyó en Nuevo Laredo la Cuarta Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación 2026, con la participación de 158 educandos, informó la coordinadora de Zona, Imelda Mangin Torre.

Durante esta jornada, las y los participantes presentaron exámenes de conocimiento para avanzar en la regularización de sus estudios de educación básica. Como resultado, 68 personas lograron acreditar los conocimientos requeridos y obtuvieron su certificado correspondiente, documentos que se encuentran en proceso de entrega.

Mangin Torre destacó que los resultados reflejan un mayor interés de la población por concluir sus estudios, impulsado también por las nuevas estrategias de atención que el ITEA ha implementado para acercar sus servicios a distintos sectores de la ciudadanía.

“Estamos muy contentos porque tuvimos acreditados a 158 educandos que se registraron con nosotros, de los cuales 68 obtuvieron ya su certificado, presentaron en esta jornada el examen de conocimiento y se hicieron acreedores a que ya tengan su certificado, los cuales ya estamos por entregar”, señaló.

La funcionaria agregó que estas acciones forman parte del esfuerzo que se realiza en Tamaulipas para ampliar las oportunidades educativas de jóvenes y adultos, en concordancia con la política educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El ITEA mantiene abierta la invitación a las personas que no han concluido su primaria o secundaria para acercarse a sus oficinas y conocer las opciones disponibles para acreditar sus estudios y obtener su certificado oficial.