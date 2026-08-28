Mala noche para el novato de Raiders Fernando Mendoza

Keion White, de los 49ers de San Francisco, captura a Fernando Mendoza, quarterback de los Raiders de Las Vegas, en el encuentro del jueves 27 de agosto de 2026 (AP Foto/David Becker)

Keion White, de los 49ers de San Francisco, captura a Fernando Mendoza, quarterback de los Raiders de Las Vegas, en el encuentro del jueves 27 de agosto de 2026 (AP Foto/David Becker)

LAS VEGAS (AP) — El quarterback novato de Las Vegas Fernando Mendoza vio lo que es enfrentarse a una dura presión en la NFL, incluso ante una defensa de San Francisco integrada por suplentes.

Mendoza fue capturado dos veces y lanzó una intercepción el jueves, en un duelo de pretemporada que los 49ers ganaron 18-12 a los Raiders.

Eddy Piñeiro convirtió sus seis intentos de gol de campo, incluidos disparos de 51 y 54 yardas en los últimos 1:51 minutos, por los 49ers (2-1).

Matt Gay, quien jugó brevemente para San Francisco la temporada pasada y ahora está en los Raiders, acertó 4 de 5 goles de campo; su falla fue desde 54 yardas en el tercer cuarto.

Mendoza, de raíces cubanas, completó 7 de 14 pases para 57 yardas, con lo que suma 25 de 40 para 240 yardas, con un touchdown, dos intercepciones y cuatro capturas en los tres partidos de pretemporada. Lideró cinco series ofensivas contra los 49ers —una terminó en gol de campo y otra en el intento fallido.

No fue exactamente el broche de oro que el primer seleccionado global del draft quería ponerle a la pretemporada, y ahora tendrá que buscar repeticiones en los entrenamientos. Está previsto que Kirk Cousins sea el titular cuando comience la temporada.

Cousins tomó la gran mayoría de los centros en el campamento de prácticas, y se prevé que su carga de trabajo sólo aumente a medida que los Raiders (1-2) se dediquen de lleno a la planificación de partidos.

Ambos entrenadores adoptaron enfoques notablemente distintos para este cierre de pretemporada: Klint Kubiak, de los Raiders, utilizó a casi toda su ofensiva y defensa titulares durante dos series, mientras que Kyle Shanahan, de los Niners, se decantó por suplentes durante todo el partido.

Cousins condujo dos series, ambas terminadas en goles de campo. Completó 8 de 11 pases para 51 yardas.

Mike Washington Jr., quien podría abrir la temporada como corredor titular mientras Ashton Jeanty permanece fuera por una lesión no revelada, corrió para 49 yardas en ocho acarreos. Washington totalizó 168 yardas por tierra en la pretemporada, con un promedio de 7,3 por acarreo.

El quarterback suplente de los 49ers, Mac Jones, y lo que fue mayormente la ofensiva sustituta, quedaron limitados a un primer down y 20 yardas en dos series ante la defensa titular de los Raiders, sin el cazamariscales Maxx Crosby, quien no jugó en ningún partido de pretemporada.

Jones terminó con 1 de 5 para 7 yardas.