Liverpool remonta para empatar con Forest

El jugador del Liverpool, Alexander Isak (derecha), celebra con el jugador del Liverpool, Víctor Muñoz, tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Liverpool y el Nottingham Forest en Liverpool, Inglaterra, el sábado 29 de agosto de 2026. (Foto AP/Jon Super)

El jugador del Liverpool, Alexander Isak (derecha), celebra con el jugador del Liverpool, Víctor Muñoz, tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Liverpool y el Nottingham Forest en Liverpool, Inglaterra, el sábado 29 de agosto de 2026. (Foto AP/Jon Super)

La era de Andoni Iraola aún no termina de despegar en Liverpool.

Por segundo fin de semana consecutivo, Liverpool necesitó un empate tardío para rescatar un punto en la Liga Premier, ya que el fichaje veraniego Víctor Muñoz anotó en el minuto 82 para sellar un empate 2-2 contra Nottingham Forest en Anfield.

Los Reds también empataron 2-2 la semana pasada en el primer partido de liga de Iraola al mando —y en aquella ocasión un penal en el tiempo añadido de Dominik Szoboszlai le negó la victoria a Newcastle .

Puede que haya problemas de adaptación al inicio del ciclo de Iraola — en particular en defensa, donde Liverpool sigue viéndose endeble—, pero al menos ha habido algo de espíritu de lucha.

Liverpool remontó en dos ocasiones contra Forest, con Alexander Isak anotando el primer empate de Liverpool en el minuto 60 para neutralizar el gol de Dan Ndoye en la primera mitad.

Luego, después de que Morgan Gibbs-White —de penal— recuperara la ventaja para los visitantes, Muñoz estrelló un disparo en el travesaño y que entró tras correr para alcanzar un pase filtrado de Florian Wirtz.

En otros partidos, Hull venció 1-0 como visitante al también ascendido Coventry para sumar dos triunfos en dos en su regreso a la máxima categoría, y el defensor de Everton James Tarkowski anotó en el tiempo añadido para rescatar un empate 1-1 en Bournemouth.

El nuevo inversor Bhatia observa en Anfield

El partido de Liverpool contó con la presencia de Amit Bhatia, líder de un grupo de inversores —en el que también figuran el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el cofundador de Facebook, Eduardo Saverin— que ha alcanzado un acuerdo para comprar una participación minoritaria del club por una cifra estimada, según reportes, de 2.200 millones de dólares.

Bhatia posó para fotos con el propietario de Liverpool, John Henry, en el campo antes del partido contra Forest, que además estuvo precedido por la noticia de que los Reds han acordado un acuerdo de 166 millones de dólares para comprar a Bradley Barcola al Paris Saint-Germain.

Como Barcola juega principalmente como extremo izquierdo, eso probablemente significará menos minutos para Muñoz, pero el español presentó sus credenciales para ser tenido en cuenta con un brillante remate para su primer gol desde que llegó procedente de Osasuna por 40 millones de euros (46 millones de dólares).

Sin embargo, Liverpool se está viendo perjudicado por algunas malas acciones defensivas, con Jeremy Jacquet —otro fichaje del verano— sorprendido por un saque de banda rápido de Forest en la jugada previa a que el arquero Alisson Becker cometiera falta sobre Neco Williams para conceder el penal del minuto 70 que convirtió Gibbs-White.

Decepción para Coventry

El CBS Arena se convirtió en el más reciente estadio nuevo de la Liga Premier, ya que Coventry albergó un partido de la máxima categoría por primera vez desde 2001 —cuando el club jugaba en Highfield Road.

Una gran ocasión para el equipo de Frank Lampard se vio arruinada por el gol de la victoria de Liam Miller en el minuto 82 para Hull, que sorprendió a Manchester United el fin de semana pasado con un triunfo 2-0 en casa.

Hull comenzó la temporada como el gran favorito para el descenso, pero ya tiene seis puntos.

Bournemouth vuelve a conceder al final

Otro fin de semana, otra dolorosa concesión en el tiempo añadido por parte de Bournemouth.

El gol de Tarkowski en el primer minuto del tiempo añadido llegó una semana después de que Bournemouth perdió 2-1 en Manchester City gracias al gol de Josko Gvardiol en el mismo minuto.

Everton, que está invicto tras abrir con una victoria 2-0 sobre Crystal Palace, alineó de inicio a Iliman Ndiaye —un extremo que, según reportes, interesa a Man City.

Tottenham-Newcastle es el partido tardío

Omar Marmoush será titular con Tottenham en su partido en casa contra Newcastle en el último encuentro del sábado, dos días después de incorporarse a préstamo procedente de Man City.