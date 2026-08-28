Murió Peter Cullen, prolífico actor de voz que dio a Optimus Prime su barítono autoritario

ARCHIVO - Peter Cullen asiste a "The Paley Honors: A Gala Tribute to Hasbro's Centennial" en Nueva York el 23 de octubre de 2023. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - Peter Cullen asiste a "The Paley Honors: A Gala Tribute to Hasbro's Centennial" en Nueva York el 23 de octubre de 2023. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Peter Cullen, un prolífico actor de voz que dio vida a decenas de personajes en series de televisión, especiales y películas, entre ellas Optimus Prime en la serie de 1984 “Transformers” e Ígor en la franquicia de dibujos animados de Winnie the Pooh, ha muerto. Tenía 85 años.

Su agente, Kevin Motley, informó que Cullen murió el miércoles en su casa de Los Ángeles. “Su familia pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y recuerden siempre: ‘sean lo bastante fuertes como para ser amables’”, señalaron sus familiares en un comunicado.

La carrera de Cullen abarcó desde ser locutor en la innovadora serie de comedia y variedades de finales de la década de 1960 “The Smothers Brothers Comedy Hour” hasta “The Smurfs” (“Los Pitufos”) y múltiples versiones de G.I. Joe, pero fue como Optimus Prime que tocó una fibra especial.

Aunque la caricatura original se emitió solo unos pocos años, dejó una huella indeleble en la cultura pop, con una línea de juguetes, series animadas derivadas y cómics producidos durante las dos décadas siguientes. Eso culminó con el lanzamiento en 2007 de una franquicia cinematográfica de acción real de miles de millones de dólares, a cargo de Michael Bay.

Antes de su audición, Cullen solo sabía que leería para el papel de un camión, aunque ponerle voz a un vehículo no le parecía tan descabellado.“En animación siempre estás audicionando para algo que se sale un poco de lo normal”, dijo Cullen a AP en 2019.

Cuando Cullen leyó sobre el heroico líder Autobot que se transformaba en un semirremolque rojo con cabina sobre el motor, pensó en su hermano mayor, que había servido como marine de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.

“Él era mi héroe, y sin duda fue el pilar detrás del personaje. Yo solo hice una imitación de Larry, y hoy sigue vivo en mi mente porque cada vez que hago a Prime, ahí está mi hermano Larry”, señaló Cullen.

El barítono autoritario de Cullen como Optimus Prime también apareció desde “Transformers: Revenge of the Fallen” (“Transformers: La venganza de los caídos”) de 2009 hasta “Dark of the Moon” (“El lado oscuro de la luna”), “Age of Extinction” (“La era de la extinción”), “The Last Knight” (“El último caballero”), “Bumblebee” y “Rise of the Beasts” (“El despertar de las bestias”) en 2023.

Sus frases reflexivas, casi operáticas, serían citadas durante décadas por niños y adultos por igual. En la primera película, dijo: “Soy Optimus Prime, y envío este mensaje a cualquier Autobot superviviente que se refugie entre las estrellas: estamos aquí. Estamos esperando”. En otra, declamó: “El destino rara vez nos llama en el momento que elegimos”.

Otros momentos destacados de la prolífica carrera de Cullen incluyen dar voz a Ígor en diversos proyectos de “Winnie-the-Pooh”, entre ellos la serie de televisión de Disney “The New Adventures of Winnie the Pooh” (“Las nuevas aventuras de Winnie Pooh”), que se emitió de 1988 a 1991, así como interpretar al villano KARR que se oponía a KITT en la serie de NBC de la década de 1980 “Knight Rider” (“Kit, el auto increíble”), y prestar su voz a King Kong en la versión de “King Kong” de 1976 protagonizada por Jeff Bridges.

Cullen asistía a convenciones por todo el país para encontrarse con fans de varias generaciones, y a menudo se emocionaba hasta las lágrimas. Comentó que a veces los padres se entusiasmaban más que sus hijos al conocerlo.

“Espero encontrarme con un padre con su hijo, y lo más probable es que el padre se emocione”, dijo Cullen antes de MegaCon Orlando en 2019. “Y luego yo me emociono, y entonces el niño dice: ‘¿Por qué estos dos hombres adultos se están emocionando?’”.

A Cullen le sobreviven sus cuatro hijos: Angus, Claire, Pilar y Clay.