Blanquea Chris Sale a Dodgers y completa barrida de Bravos

Chris Sale, lanzador de los Bravos de Atlanta, festeja tras ganar el duelo ante los Dodgers de Los Ángeles, el jueves 27 de agosto de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser)

Chris Sale, lanzador de los Bravos de Atlanta, festeja tras ganar el duelo ante los Dodgers de Los Ángeles, el jueves 27 de agosto de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser)

ATLANTA.- Chris Sale recetó 11 ponches en una blanqueada de cinco hits, Drake Baldwin conectó un jonrón en el primer turno del juego ante Yoshinobu Yamamoto, y los Bravos de Atlanta superaron el jueves 1-0 a los Dodgers de Los Ángeles para completar una barrida de tres juegos.

Sale (13-9) no otorgó bases por bolas. El zurdo registró su cuarto juego de la temporada con cifra de doble dígito de ponches y el 95.º de su carrera, una estadística que lo ubica séptimo de todos los tiempos.

Una buena parte de los 39.650 fanáticos que coparon el graderío aplaudieron cuando Sale caminó hacia el montículo para encargarse de la novena entrada, aunque los relevistas estaban listos en el bullpen de Atlanta. El mánager de los Bravos, Walt Weiss, se mantuvo con su as después de que Freddie Freeman pegó un sencillo en el inicio de la novena.

El dominicano Teoscar Hernández elevó para out, el corredor emergente Alek Thomas fue puesto out en segunda en un rodado de selección del venezolano Miguel Rojas y Sale ponchó a Alex Call para su 17.º juego completo y el primero desde 2019 con Boston.

Baldwin encontró el primer lanzamiento de Yamamoto (12-8) y envió una línea hacia el restaurante Chop House, detrás del jardín derecho. Fue el cuarto jonrón de Baldwin en el turno inicial de un duelo esta temporada y su 22.º cuadrangular en total.

Yamamoto permitió apenas cuatro hits con ocho ponches en 6 1/3 entradas.

Los Bravos, líderes del Este de la Liga Nacional, ganaron la serie de la temporada 5-1 ante los Dodgers, que se mantienen en la cima del Oeste de la Liga Nacional.