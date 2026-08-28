Muere trabajador electrocutado al tocar cables de alta tensión

Refugio, de 58 años, recibió una descarga eléctrica mientras se encontraba sobre un techo de lámina

El cuerpo quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán establecer las circunstancias precisas en las que ocurrió el accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El cuerpo quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán establecer las circunstancias precisas en las que ocurrió el accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un trabajador de 58 años murió electrocutado mientras se encontraba en la parte superior de un inmueble ubicado en el cruce de la avenida Tamatán y la calle Río Bravo, en la colonia Manuel Cavazos Lerma.

La víctima fue identificada como Refugio, quien laboraba como auxiliar en una tienda de abarrotes situada en esa esquina. De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, momentos antes se le había solicitado realizar labores relacionadas con el acomodo de estantería dentro del establecimiento.

Por causas que aún son materia de investigación, el trabajador subió al techo de lámina de una vivienda de dos pisos. Fue en ese punto donde habría entrado en contacto con cableado de alta tensión y recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para atender la situación. Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Ante el riesgo generado por el cableado energizado, personal de la Comisión Federal de Electricidad intervino para suspender el suministro y permitir que las autoridades realizaran las diligencias de manera segura.

Elementos de la Guardia Estatal y agentes de la Policía Investigadora también acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán establecer las circunstancias precisas en las que ocurrió el accidente.