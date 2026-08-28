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Alcanza incendio de zacatal una camioneta que estaba estacionada

Bomberos trabajaron varias horas para controlar las llamas; autoridades investigan si iniciaron por efecto lupa

Tras varias horas de labores, el incendio quedó bajo control y la zona fue atendida por los cuerpos de emergencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- El incendio de un zacatal que alcanzó una camioneta generó la movilización de los cuerpos de emergencia en el crucero de Zafiro y Agustín Rodríguez, en la colonia Sistemas Merlín.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para contener las llamas, debido a que el fuego se había extendido desde el área de zacatal hasta una camioneta estacionada en el sector.

Los elementos de emergencia trabajaron durante varias horas hasta controlar el incendio y evitar que las llamas avanzaran hacia otros vehículos o inmuebles ubicados en las inmediaciones.

No se reportaron personas lesionadas durante el incidente. Las autoridades permanecieron en el sitio para realizar las labores correspondientes y establecer las circunstancias en que se inició el fuego.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haberse originado por el llamado efecto lupa, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Tras varias horas de labores, el incendio quedó bajo control y la zona fue atendida por los cuerpos de emergencia, sin que se reportaran mayores consecuencias para personas o inmuebles cercanos.

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