Deja choque en cadena tres vehículos dañados en Nuevo Laredo

El accidente ocurrió sobre la Carretera Aeropuerto debido al tráfico detenido; no se reportaron personas lesionadas

Elementos de Tránsito acudieron para realizar el peritaje correspondiente, determinar responsabilidades y coordinar el retiro de los vehículos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de Tránsito acudieron para realizar el peritaje correspondiente, determinar responsabilidades y coordinar el retiro de los vehículos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial en cadena registrado sobre la Carretera Aeropuerto, dejó tres vehículos involucrados y daños materiales, luego de que una camioneta impactara por alcance a un automóvil que permanecía detenido por la carga vehicular.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 0.5, en el tramo comprendido entre la avenida Monterrey y la Carretera Nacional, donde una camioneta Honda Ridgeline modelo 2006, color blanco y con placas de Texas, circulaba de oriente a poniente por el segundo carril.

De acuerdo con el peritaje de Tránsito, la unidad era conducida por Gaspar Antonio, de 31 años, quien fue señalado como responsable al no reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad ante el tráfico detenido.

La camioneta terminó impactando la parte posterior de un Ford Fusion modelo 2010, también de color blanco, conducido por Jenifer Gissel, de 24 años, quien se encontraba detenida debido a la congestión vehicular.

Tras el primer impacto, el automóvil fue proyectado hacia adelante y terminó chocando contra la parte trasera de un tráiler de carga que se encontraba formado en la misma vialidad. El conductor de la unidad pesada continuó su recorrido.

Pese a la secuencia de impactos, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron para realizar el peritaje correspondiente, determinar responsabilidades y coordinar el retiro de los vehículos, con el propósito de liberar la circulación en este punto de la Carretera Aeropuerto.