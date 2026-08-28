Entrega INE credenciales en nueve días: Manuel Moncada

Las credenciales tramitadas hasta el pasado 17 de agosto, ya se encuentran disponibles en el módulo. [Archivo/Líder Web]

Las credenciales tramitadas hasta el pasado 17 de agosto, ya se encuentran disponibles en el módulo. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Luego de los retrasos registrados en meses anteriores, debido a cambios en el proveedor encargado de producir las credenciales y a la implementación de un nuevo formato, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo Laredo informó que el servicio de entrega ya fue regularizado y actualmente las credenciales para votar son entregadas en un plazo de nueve días.

“Una persona que viene a tramitar su credencial el día de hoy, en nueve días le estamos entregando su documento. Durante la contingencia, los tiempos de entrega llegaron a extenderse. Sin embargo, actualmente ya no existe rezago ni acumulación de trámites”, señaló Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en esta ciudad.

El funcionario electoral, destacó que todas las credenciales tramitadas hasta el pasado 17 de agosto, ya se encuentran disponibles en el módulo. Por lo que hizo un llamado a los ciudadanos que realizaron su trámite durante junio, julio o las primeras semanas de agosto para que acudan a recoger su identificación.

Moncada Fuentes reconoció que durante el periodo de retrasos, algunas personas acudieron en más de una ocasión al módulo sin poder obtener su credencial, situación que generó molestias y desesperación entre los usuarios.

El módulo del INE mantiene su horario de atención de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras que los sábados brinda servicio de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, facilitando a la ciudadanía la oportunidad de acudir por su credencial para votar.