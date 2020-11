Trabaja a 50% el transporte público

NUEVO LAREDO, TAM. – El transporte público en la ciudad, mantiene las restricciones, laborando únicamente con 50 por ciento de la flotilla y siendo utilizada al 50 por ciento de su capacidad.

Además el uso del cubrebocas continua como medida preventiva para poder abordar las unidades, los operadores tienen la indicación de no permitir el ascenso a personas que no lo porten, aseguró Víctor Galindo, delegado de Transporte Público en Nuevo Laredo.

“En lo que se refiere a los horarios, la indicación es que de lunes a viernes las unidades de transporte público trabajen de las 6:00 a las 23:00 horas, mientras que sábado y domingo su horario deberá ser de 6:00 a 22:00 horas, considerando que este horario es suficiente para movilizar a la comunidad”, añadió el delegado del transporte.

Este medio informativo acudió a una terminal de transporte público, observando que el número de pasajeros ha disminuido, todo ello debido a la pandemia y que obliga a muchos a permanecer en sus domicilios.

La invitación de los operadores de las unidades a la comunidad, es que eviten negarles el acceso a las unidades por no traer cubre bocas, deben portarlo siempre.