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Brinda Barra de Abogados atención integral en colonia Loma Bonita

Con profesionalismo y actitud de servicio

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Bajo el liderazgo del Lic. Jorge Luis Miranda Niño, el organismo humanizó la asistencia legal y médica, escuchando y atendiendo con calidez a las familias que se dieron cita.

Con un enfoque profundamente humano y un firme sentido de responsabilidad social, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C. llevó a cabo la Brigada Comunitaria “El Pueblo Manda” en la colonia Loma Bonita.

​El Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados, encabezó la jornada escuchando con empatía a cada ciudadano y asegurando una atención digna y profesional.

Los vecinos que se dieron cita aprovecharon al máximo y de manera gratuita los servicios de asesoría jurídica, orientación médica, revisión dental, vacunación, apoyo social y cortes de cabello.

​Para el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, este acercamiento directo con las familias en su propio entorno es la esencia de su gestión, convencido de que un liderazgo con rostro humano comienza escuchando y atendiendo a la gente de frente.

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