Salvan la vida tras tremenda volcadura

NUEVO LAREDO, TAM .- Una volcadura registrada la mañana de este viernes en un cruce del sector poniente de esta frontera dejó como saldo daños materiales y dos personas con lesiones menores, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas en la intersección de la calle Bolívar y la avenida Colima, a un costado del Panteón Municipal Antiguo, donde fue localizada una camioneta volcada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada es una Chevrolet Trax modelo 2020, color oscuro, conducida por Arely, de 33 años, residente de la colonia Viveros, quien viajaba acompañada por otra persona.

Las indagatorias realizadas en el lugar establecen que la camioneta circulaba sobre la calle Bolívar cuando, al aproximarse al cruce con avenida Colima, la conductora perdió momentáneamente el control del volante, lo que provocó que se desplazara hacia su lado izquierdo.

Como consecuencia de la maniobra, la unidad impactó contra un automóvil Nissan Sentra modelo 2009 que se encontraba estacionado, lo que derivó en que la camioneta volcara y quedara con las llantas hacia arriba.

Tras el reporte inicial, elementos de rescate, bomberos y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados, ante la posibilidad de personas atrapadas. Sin embargo, luego de la valoración médica, se informó que la conductora resultó ilesa, mientras que su acompañante presentó golpes leves que no ameritaron traslado hospitalario.

Personal de la Dirección de Tránsito se encargó del peritaje correspondiente y coordinó las maniobras para retirar la unidad siniestrada mediante el uso de una grúa.