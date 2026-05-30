Muere hombre de 71 años, a días de haber sido hospitalizado

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de 71 años de edad falleció la tarde del jueves 28 de mayo en un hospital de esta frontera, luego de haber sido ingresado días antes en estado crítico por desnutrición severa, sin que durante su estancia se registrara la presencia de familiares o personas cercanas.

El deceso ocurrió a las 16:52 horas en el Hospital General de la localidad, de acuerdo con reportes del área de Trabajo Social del nosocomio.

La persona fue identificada como Bardomiano de León “M”, quien, según la información disponible, vivía en situación de calle y había sido internado de urgencia el pasado 26 de mayo debido a su delicado estado de salud.

Durante el periodo de hospitalización, no se presentó ninguna persona para solicitar información sobre su evolución médica ni para acompañarlo, conforme a los registros del propio hospital.

Tras el fallecimiento, autoridades investigadoras acudieron al área de mortuorio para realizar las diligencias correspondientes, confirmando que el cuerpo no presentaba huellas de violencia.

Ante esta situación, se dio aviso al Ministerio Público para llevar a cabo los procedimientos legales necesarios, así como para gestionar el destino final del cuerpo conforme a la normativa vigente.

El caso quedó bajo seguimiento de las instancias correspondientes para el cumplimiento de los trámites administrativos y legales derivados del fallecimiento.