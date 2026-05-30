Vinculan a proceso a hombre por violación en agravio de un menor

Los datos de prueba fueron considerados suficientes para iniciar el proceso penal en contra de Alberto “G”

De acuerdo con la información oficial, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 21 de mayo de 2026 en un domicilio ubicado en una colonia del sector sur de esta ciudad fronteriza, donde presuntamente se cometió el delito. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con la información oficial, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 21 de mayo de 2026 en un domicilio ubicado en una colonia del sector sur de esta ciudad fronteriza, donde presuntamente se cometió el delito. (Foto: Cortesía)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva tras ser señalado por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada en agravio de una persona menor de edad, en hechos ocurridos recientemente en Nuevo Laredo.

La resolución fue emitida por un órgano jurisdiccional, luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, los cuales fueron considerados suficientes para iniciar el proceso penal en contra de Alberto “G”.

De acuerdo con la información oficial, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 21 de mayo de 2026 en un domicilio ubicado en una colonia del sector sur de esta ciudad fronteriza, donde presuntamente se cometió el delito.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial determinó imponer prisión preventiva justificada al imputado, con el objetivo de garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso penal.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual se continuará con la recopilación de pruebas y el fortalecimiento del caso.

La Fiscalía estatal informó que con esta acción se da seguimiento a su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la integridad, seguridad y libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, en apego a los procedimientos legales vigentes.