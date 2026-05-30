Omite ebrio alto y ocasiona accidente en la colonia Guerrero

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas

El conductor del Chevrolet fue trasladado a las instalaciones de Tránsito y Vialidad, donde se le practicó la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado correspondiente a tercer grado de ebriedad. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El conductor del Chevrolet fue trasladado a las instalaciones de Tránsito y Vialidad, donde se le practicó la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado correspondiente a tercer grado de ebriedad. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial registrado la mañana de este viernes en el cruce de las calles Leandro Valle y Coahuila, en la colonia Guerrero, dejó como saldo cuantiosos daños materiales luego de que uno de los conductores involucrados no respetara la señal de alto y manejara en estado de ebriedad.

El percance ocurrió en el sector oriente de la ciudad, donde participaron un automóvil Chevrolet Impala modelo 2001, color negro y sin placas de circulación, así como una camioneta Ford EcoSport modelo 2014, color blanco, con placas del estado de Texas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Tránsito y Vialidad, el conductor del Chevrolet, identificado como Juan Oswaldo F. R., de 31 años, circulaba de poniente a oriente sobre la calle Coahuila, cuando omitió el alto correspondiente al llegar al cruce con Leandro Valle, vialidad con preferencia de paso.

Al no detener su marcha, impactó a la camioneta Ford EcoSport conducida por Nicolás P. R., de 49 años, quien transitaba de norte a sur sobre la vía principal.

Tras el impacto, la camioneta terminó volcada con las cuatro llantas hacia arriba, mientras que el automóvil responsable presentó daños severos en la parte frontal.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados y descartar riesgos mayores. A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.

El conductor del Chevrolet fue trasladado a las instalaciones de Tránsito y Vialidad, donde se le practicó la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado correspondiente a tercer grado de ebriedad.

Autoridades viales se hicieron cargo del peritaje correspondiente y del aseguramiento de las unidades involucradas, a fin de deslindar responsabilidades conforme a la normativa vigente.