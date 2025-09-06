Surge otro accidente en la Carretera Nacional

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó tras el estallido de una llanta, lo que obligó al conductor a maniobrar de emergencia.

La rápida reacción del chofer evitó una colisión frontal contra otro vehículo, aunque la unidad terminó fuera de la carpeta asfáltica.

Paramédicos de Bomberos de Rescate acudieron al sitio y valoraron al conductor, confirmando que no presentaba lesiones.

En el lugar se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes realizaron el peritaje correspondiente.

El tractocamión fue trasladado al corralón en espera de las investigaciones que determinen las responsabilidades del accidente.