El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Surge otro accidente en la Carretera Nacional

Un tractocamión con caja-tráiler se salió del camino la madrugada de este viernes en el kilómetro 168

Carlos Figueroa /Líder Web
NUEVO LAREDO, TAM .- Un tractocamión con caja-tráiler se salió del camino la madrugada de este viernes en el kilómetro 168 de la Carretera Nacional libre, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó tras el estallido de una llanta, lo que obligó al conductor a maniobrar de emergencia.

La rápida reacción del chofer evitó una colisión frontal contra otro vehículo, aunque la unidad terminó fuera de la carpeta asfáltica.

Paramédicos de Bomberos de Rescate acudieron al sitio y valoraron al conductor, confirmando que no presentaba lesiones.

En el lugar se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes realizaron el peritaje correspondiente.

El tractocamión fue trasladado al corralón en espera de las investigaciones que determinen las responsabilidades del accidente.

Se incendia camioneta en pleno Centro Histórico de Nuevo Laredo
Suben accidentes viales en Nuevo Laredo

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.