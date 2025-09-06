Surge otro accidente en la Carretera Nacional Un tractocamión con caja-tráiler se salió del camino la madrugada de este viernes en el kilómetro 168 5 Sep,2025 Carlos Figueroa /Líder Web NUEVO LAREDO, TAM .- Un tractocamión con caja-tráiler se salió del camino la madrugada de este viernes en el kilómetro 168 de la Carretera Nacional libre, sin que se registraran personas lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó tras el estallido de una llanta, lo que obligó al conductor a maniobrar de emergencia. La rápida reacción del chofer evitó una colisión frontal contra otro vehículo, aunque la unidad terminó fuera de la carpeta asfáltica. Paramédicos de Bomberos de Rescate acudieron al sitio y valoraron al conductor, confirmando que no presentaba lesiones. En el lugar se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes realizaron el peritaje correspondiente. El tractocamión fue trasladado al corralón en espera de las investigaciones que determinen las responsabilidades del accidente. Entrada anterior Se incendia camioneta en pleno Centro Histórico de Nuevo Laredo Entrada Siguiente Suben accidentes viales en Nuevo Laredo Related post Nuevo Laredo Seguridad | 05 Sep , 2025 | Suben accidentes viales en Nuevo Laredo Nuevo Laredo Seguridad | 05 Sep , 2025 | Se incendia camioneta en pleno Centro Histórico de Nuevo Laredo Gobierno Nuevo Laredo | 05 Sep , 2025 | Convoca Gobierno Municipal a tramitar la Beca Juntos por la Titulación Profesional 2025