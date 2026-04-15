Registra gas LP leve descenso en su precio

Nuevo Laredo, Tam.– Para esta semana, el precio del gas LP presenta una disminución tanto por kilo como por litro, esto de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Del 12 al 18 de abril, el gas butano costará 9.73 pesos por litro y 18.03 pesos el kilogramo. Lo que representa una disminución de 17 y 31 centavos, respectivamente.

Este descenso se da luego de poco más de un mes de constantes alzas al valor de este combustible, como efecto de la guerra en Oriente Medio que ha disparado los precios de los energéticos.