FGR investiga denuncia contra militares por agresiones a civiles en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.— La Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), tras la denuncia presentada por dos trabajadores que agredidos y amenazados en hechos ocurridos los días 12 y 13 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Célula II de la FGR en esta frontera, Eduardo Morales Morales, de 32 años, señaló que el 13 de abril se encontraba laborando en la instalación de polarizado en vehículos, en el cruce de Doctor Carlos Canseco y Paula Riojas, cuando arribaron al lugar varias camionetas tipo pick-up color verde con la leyenda “Ejército Mexicano”.

Según su testimonio, varios elementos descendieron de las unidades, portando armas largas, chalecos y pasamontañas, y lo cuestionaron sobre la posesión de un radio. Al no proporcionar información, indicó que fue sometido, trasladado hacia una zona de monte y fue golpeado durante varios minutos. Posteriormente, refirió que fue despojado de pertenencias personales, entre ellas una cartera con documentos, dinero en efectivo y un teléfono celular, antes de ser abandonado en el lugar.

El denunciante logró salir del sitio minutos después y fue auxiliado por compañeros de trabajo, quienes lo trasladaron a un consultorio para recibir atención médica por las lesiones.

Por su parte, José Ángel Morales Martínez, de 33 años, declaró que el 12 de abril se encontraba en las inmediaciones de la carretera Aeropuerto y Lago de Chapala, cuando fue interceptado por varias unidades, entre ellas vehículos verdes y una unidad blindada, de las cuales descendieron personas armadas y encapuchadas.

En su relato, señaló que fue interrogado sobre un radio y, al no contar con información, fue agredido físicamente, obligado a subir a una unidad oficial y trasladado a un área despoblada. Indicó que en ese lugar fue golpeado, rociado con una sustancia en los ojos y despojado de su ropa antes de que los militares agresores se retiraran.

Tras los hechos, el afectado solicitó auxilio y posteriormente acudió a manifestarse frente al cuartel militar ubicado en el bulevar Colosio, donde decidió formalizar la denuncia ante las autoridades federales.

La FGR no ha emitido información adicional sobre el avance de la investigación, mientras que los denunciantes solicitaron que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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