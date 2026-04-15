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Inflación rampante: chile poblano ya vale 110 pesos el kilogramo

Chiles serrano y jalapeño además del tomate se encarecen más

"Martes de mercado", martes de terror en los precios de los supermercados. [José García/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, cuando los productos básicos deben estar baratos, ahora pasa lo contrario: suben más de precio.

Y, para muestra un botón: el chile poblano escaló de 99 a 110 pesos el kilogramo, mientras que el chile serrano pasó de 80 a 84 pesos el kilo y el chile jalapeño subió de 77 a 80 pesos el kilo.

Respecto al tomate, sube su costo de 35 a 57 pesos por kilo; la cebolla pasó de 25 a 27 pesos el kilo y el aguacate de 52 a 56 pesos el kilo.

La tapa de huevo, de 30 piezas, se mantiene a 75 y 78 pesos, las menos caras.

La papa morena pasó de 11 a 10 pesos por kilo, mientras que la papa blanca mantiene el precio de 57 pesos el kilo.

En cuanto al limón pasó de 49 a 46 pesos el kilo, la papaya de 47 a 45 pesos por kilo y la piña se mantiene a 30 pesos el kilo. La naranja pasó de 36 a 28 pesos el kilogramo.

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