Promueve ISSSTE aplicación digital ‘Asiste’

Nuevo Laredo, Tam.- El director de la Clínica Hospital “Agosto 12” del ISSSTE en Nuevo Laredo, el doctor Manlio Fabio Benavides Sanmiguel, informó sobre la implementación y reforzamiento del uso de la aplicación digital “Asiste”, una herramienta diseñada para agilizar el proceso de citas médicas y reducir tiempos de espera entre los derechohabientes.

“El uso de la aplicación ‘Asiste’ nos permite reducir significativamente los tiempos de espera, evitar contratiempos administrativos y brindar certeza a nuestros derechohabientes de que su consulta está garantizada, avanzando hacia un sistema de atención más eficiente y sin filas”, comentó Benavides Sanmiguel.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que destacó que esta estrategia forma parte de la política institucional de modernización y atención eficiente.

La aplicación permite a los usuarios agendar consultas sin necesidad de acudir físicamente a la clínica, ofreciendo alternativas como citas por internet, vía telefónica y presencial.

De acuerdo al Doctor Manlio Fabio, la app está disponible para sistemas iOS y Android, donde los pacientes pueden registrarse con su CURP, número de seguridad social y correo electrónico, para posteriormente seleccionar fecha, horario y médico disponible dentro del catálogo institucional.

En cuanto a atenciones, el director del nosocomio dijo que actualmente el hospital registra entre 5 mil y 7 mil consultas mensuales en áreas de medicina familiar y especialidades. De ese total, entre 2 mil 500 a 3 mil pacientes ya utilizan herramientas digitales para agendar sus citas, lo que representa un avance significativo en la adopción tecnológica.

Actualmente, el padrón de derechohabientes en la región oscila entre 52 mil y 54 mil personas, incluyendo población de Nuevo Laredo y zonas aledañas como Nueva Ciudad Guerrero.

Para concluir el director subrayó que, al inicio de su gestión, el uso de plataformas digitales apenas alcanzaba el 2 por ciento, mientras que actualmente se ha incrementado hasta un 60 por ciento a nivel estatal, siendo la meta institucional de lograr el 100 por ciento de adopción de la tecnología, ya que este sistema reduce filas, evita retrasos administrativos y garantiza que los pacientes cuenten con una cita segura y un expediente disponible al momento de su atención.