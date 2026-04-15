Eliminan a Tractor de Liga de Campeones Asiática tras derrota contundente

Aficionados iraníes ondean banderas nacionales durante el juego de la Liga de Campeones Élite de la AFC entre el Tractor FC de Irán y el Shabab Al Ahli de los Emiratos Árabes Unidos en el Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal en Yeda, Arabia Saudita, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Baraa Anwer)

Aficionados iraníes ondean banderas nacionales durante el juego de la Liga de Campeones Élite de la AFC entre el Tractor FC de Irán y el Shabab Al Ahli de los Emiratos Árabes Unidos en el Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal en Yeda, Arabia Saudita, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Baraa Anwer)

YIDDA, Arabia Saudí.- El equipo iraní Tractor quedó eliminado el martes de la Liga de Campeones Asiática Elite al perder 3-0 ante Shabab Al Ahli de los Emiratos Árabes Unidos en los octavos de final.

Tractor no había jugado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra Irán a finales de febrero.

Los goles de Yuri Cesar, del internacional iraní Saeid Ezatolahi y del delantero brasileño Mateusao sellaron la victoria para el club de Dubái, que se enfrentará a Buriram United de Tailandia en el partido de cuartos de final del sábado.

También el martes, un penalti de Fabinho en el minuto 120 le dio al Al Ittihad de Arabia Saudí una victoria 1-0 sobre Al Wahda de los Emiratos Árabes Unidos y preparó un duelo de cuartos de final contra el Machida Zelvia de Japón.

Todos los partidos de la fase de eliminación directa se disputan en Yeda. La final está programada para el 25 de abril.

Más temprano el martes, la Confederación Asiática de Fútbol recomendó ampliar el torneo de 24 a 32 clubes en la edición 2026-27. La competición seguiría dividida por igual —con 16 equipos en las regiones Este y Oeste.

A diferencia del sistema actual, en el que los ocho mejores de cada grupo avanzan a la fase de eliminación directa, solo los seis primeros tendrán representación garantizada en los octavos de final.

“En un cambio significativo respecto a formatos anteriores, los clubes que terminen del séptimo al décimo puesto no quedarán eliminados, sino que avanzarán a una fase de playoffs de eliminación directa de nueva creación”, añadió la AFC en un comunicado.

La decisión aún debe ser ratificada por el Comité Ejecutivo de la AFC.