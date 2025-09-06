Se incendia camioneta en pleno Centro Histórico de Nuevo Laredo

El percance se registró en el crucero de la avenida Benito Juárez y Belden, donde una Kia Sorento modelo 2011, propiedad de un vecino del fraccionamiento Jardines de la Hacienda, quedó parcialmente consumida por las llamas.

De acuerdo con los primeros reportes, un corto circuito en el cableado del motor habría originado el fuego, que rápidamente se propagó en la parte frontal del vehículo.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y, en cuestión de minutos, lograron sofocar las llamas evitando que el tanque de gasolina explotara, lo que pudo haber generado consecuencias mayores.

El conductor, identificado como Mario, relató que se encontraba estacionado cuando notó humo salir del motor, por lo que descendió de inmediato y pidió ayuda.

Aunque no hubo personas lesionadas, los daños materiales fueron cuantiosos y el incidente reitera la importancia de mantener en buen estado el sistema eléctrico de los vehículos para prevenir este tipo de emergencias.