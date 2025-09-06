Mbappé anota y Francia vence 2-0 a Ucrania al iniciar su eliminatoria mundialista

El francés Kylian Mbappé reacciona después de fallar una oportunidad de marcar durante el partido de las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026 entre Ucrania y Francia, en la Arena Tarczynski, en Wroclaw, Polonia, el viernes 5 de septiembre de 2025. (AP Foto/Czarek Sokolowski)

GINEBRA (AP) — Kylian Mbappé regresó a la acción relacionada con la Copa del Mundo el viernes. El astro anotó nuevamente y esta vez Francia ganó.

Les Bleus vencieron 2-0 a Ucrania en cancha neutral para abrir su grupo de la eliminatoria para el Mundial 2026. Fue el primer partido de Francia y de Mbappé relacionado con el Mundial desde su triplete en aquella épica derrota ante Lionel Messi y Argentina en la final de 2022 cuando eran los campeones defensores.

Mbappé se valió de su velocidad y habilidad para eludir al defensor ucraniano Illia Zabarnyi a los 82 minutos y ampliar así la ventaja que Francia había obtenido desde los 10 minutos por medio de un tanto de Michael Olise.

Francia sorteó así el partido contra el que parece su rival más difícil de grupo en la eliminatoria.

“Teníamos mucho que perder, así que es bueno comenzar la eliminatoria con este triunfo”, dijo el técnico francés Didier Deschamps, a la televisora TF1.

Nuncha Mbappé ha jugado en una Copa del Mundo para la cual Italia se haya clasificado. La situación podría cambiar.

Italia, cuatro veces campeona, logró una goleada esencial de 5-0 en casa sobre Estonia, buscando poner fin a su ausencia del escenario futbolístico más grande, que se remonta a 2014.

Italia evitó perder más terreno frente a Noruega, líder del grupo y que no jugó el viernes. Sin embargo, requirió hasta un vigésimo intento de gol y 58 minutos para abrir el marcador con un cabezazo de Moise Kean.

En el mismo grupo, Israel ganó por paliza de 4-0 en Moldavia.

Suiza y Grecia comenzaron como un vendaval sus campañas de clasificación, tomando ventajas respectivas de cuatro goles al descanso.

La selección helvética derrotó 4-0 a Kosovo y Grecia vapuleó 5-1 a Bielorrusia después de que Kostas Karetsas, de 17 años, tardó menos de tres minutos en anotar en su debut en la eliminatoria.

Suecia fue alcanzada dos veces en un empate 2-2 en Eslovenia, que niveló por segunda vez a los 90 minutos. Los suecos dejaron en el banquillo a Aleksander Isak, flamante fichaje del Liverpool, tras su inicio retrasado de la temporada.

Croacia, finalista y semifinalista en las dos últimas Copas del Mundo, ganó 1-0 de visita a las Islas Faroe para su tercera victoria consecutiva. La República Checa, líder del grupo, ganó 2-0 en Montenegro.

En el grupo de Francia, Islandia apbulló 5-0 en casa a Azerbaiyán. Viajará a París para jugar contra los franceses el martes .

Dinamarca fue limitada a un 0-0 en casa por Escocia en el grupo que ahora lidera Grecia.

Solo los primeros de cada uno de los 12 grupos avanzan directamente al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Los segundos disputarán repechajes en marzo.

Mbappé está de vuelta

El 51º gol en la carrera de Mbappé con Francia tras 91 partidos tuvo el sello de “Hecho en el Real Madrid”. El astro recibió un pase largo desde la mitad del campo de Francia por parte de su compañero de club Aurélien Tchouaméni antes de vencer a Illia Zabarnyi, el nuevo fichaje del Paris Saint-Germain.

Dos minutos antes, el compañero de club de Zabarnyi, Ousmane Dembélé, salió cojeando por una aparente lesión de isquiotibiales, apenas 12 días antes de que el PSG comience la defensa de su título de la Liga de Campeones. Dembélé duró menos de 35 minutos en la banda por Francia después de entrar en el segundo tiempo.

Francia sobrevivió a dos minutos frenéticos a mitad del segundo tiempo. Un cabezazo de Ibrahima Konaté desde debajo del travesaño detuvo el remate de Artem Dovbyk con la testa, que pudo haber igualado el marcador.

Luego, Ucrania impactó un palo del arco francés.

Ucrania organizó el partido en la neutral Polonia, en Breslavia, debido a los problemas de seguridad en casa durante la invasión lanzada por Rusia.

Italia sale adelante

Genaro Gattuso dirigió su primer encuentro desde el despido de Luciano Spalletti. Y pareció que el nuevo técnico, quien fue mediocampista ganador de la Copa del Mundo el 2006, atestiguaría otra verguenza para los Azzurri en una eliminatoria del Mundial.

Italia finalmente rompió la resistencia del portero estonio Karl Jakob Hein, cuando Moise Kean se elevó para anotar con un cabezazo justo antes de la hora.

Mateo Retegui, el delantero nacido en Argentina, hizo el 2-0 en su regreso al estadio del Atalanta que fue su hogar la temporada pasada. Consiguió su segundo en los minutos finales.

Italia juega contra Israel en la neutral Hungría el lunes, un día antes de que Noruega reciba a Moldavia buscando su quinta victoria consecutiva. El único boleto garantizado al Mundial de América del Norte el próximo año podría decidirse en el partido final del grupo: Italia-Noruega el 16 de noviembre en Milán.

Las alturas de Suiza

El inicio de la acción en un grupo que luce muy equilibrado fue perfecto para Suiza: una goleada en la primera mitad sobre Kosovo, mientras que Eslovenia y Suecia se repartieron los puntos en Liubliana.

Manuel Akanji se elevó en un córner para cabecear y abrir el marcador a los 22 minutos. Y lo mejor de los dos goles de Breel Embolo en Basilea fue un hábil toque de tacón justo antes del descanso.

El equipo que impresionó al llegar a los cuartos de final de la Eurocipa 2024 se ve bien nuevamente.