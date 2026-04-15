Golea Boca a Barcelona y consolida liderato en grupo de Libertadores

Equipo argentino mantiene invicto y suma segunda victoria, aunque sufre lesión de Marchesín durante el encuentro

Santiago Ascacíbar, de Boca Juniors, festeja tras marcar ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Santiago Ascacíbar, de Boca Juniors, festeja tras marcar ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una sólida actuación en todas las líneas, Boca Juniors derrotó el martes 3-0 a Barcelona y afianzó su liderato en el Grupo D de la Copa Libertadores.

En una noche empañada por la lesión del arquero Agustín Marchesín, el equipo xeneize sumó su segunda victoria consecutiva tras debutar la semana pasada con un triunfo ante Universidad Católica en Chile.

Marchesín dejó la cancha a los nueve minutos con una dolencia en la rodilla derecha. “Me rompí”, les dijo a los integrantes del cuerpo médico del club argentino antes de salir llorando en camilla.

Lautaro Di Lollo anotó de cabeza a los 39 minutos y trasladó el dominio de Boca al marcador. Santiago Ascacíbar amplió la diferencia a los 81 y Ander Herrera aseguró el resultado en el descuento.

El equipo de la Ribera extendió su invicto a 12 partidos antes de visitar el domingo a River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Su último revés fue el 8 de febrero ante Vélez Sarsfield y desde entonces suma seis victorias y seis empates.

“Hay que seguir trabajando como venimos haciendo. Lo estamos haciendo bien en el día a día”, sentenció Ascacíbar. “Ahora tenemos otra prueba el domingo”.

Boca también alargó su imbatibilidad en casa en la Libertadores, donde acumula 18 presentaciones sin perder, con un saldo de 10 éxitos y ocho empates.

En el estadio La Bombonera, de Buenos Aires, Boca — que jugó por primera vez como local en tres años un duelo de fase de grupos de Libertadores — salió a imponer condiciones ante un ordenado Barcelona, que en el debut cayó en casa 1-0 contra Cruzeiro.

Antes de que el conjunto dirigido por Claudio Úbeda creara sus mejores ocasiones llegó la mala noticia de la jornada con la lesión de Marchesín, quien cayó al suelo tras apoyar su pierna derecha en el intento de cubrir el primer palo en una llegada de los ecuatorianos.

Marchesín, de 38 años, volvió a la alineación tras recuperarse de una lesión muscular. En su lugar ingresó Leandro Brey, que defendió el arco en el debut ante Universidad Católica.

Boca amenazó con aproximaciones de Miguel Merentiel y Ascacíbar, pero fue el zaguero Di Lollo quien derribó la resistencia de Barcelona al cabecear un centro preciso de Lautaro Blanco.

En el segundo período, Boca continuó dominando las acciones, pero se topó con las atajadas del arquero José Contreras, quien finalizó con ocho atajadas.

El campeón del mundo Leandro Paredes volvió a ser el eje en el centro de campo de los xeneizes, donde destacó con 76 pases precisos.

“Estamos felices, hicimos un gran partido”, dijo Paredes. “El resultado es espectacular y ojalá podamos seguir de esta manera”.

Contreras evitó los gritos de Merentiel, Aranda y Bareiro hasta que Ascacíbar penetró las redes a nueve minutos del final con un golpe de cabeza luego de otro cruzamiento del lateral Blanco.

En el tiempo de prolongación, Herrera decretó la goleada con un disparo desde la frontal del área.

Por el Grupo A, Estudiantes de La Plata derrotó 2-1 a Cusco.

Estudiantes abrió el marcador a los 28 minutos tras aprovechar un error del arquero peruano Pedro Díaz, que soltó la pelota tras un choque con el zaguero Aldair Fuentes. Farías recogió el rebote y marcó a puerta vacía.

Cusco respondió a los 31 minutos con un tanto de gran factura de Lucas Colitto, quien recibió un pase de tacón de Diego Soto y definió con calidad tras regatear al defensa Leandro González Pírez.

El Pincha reaccionó en el comienzo del segundo tiempo con una acción individual de Palacios, que recuperó el balón en la mitad de la cancha, se asoció con Farías y anotó con un disparo desde afuera del área.

Cusco quedó con un jugador menos a los 51 minutos, cuando fue expulsado Colitto por doble amonestación.

En Montevideo, Nacional superó 3-1 a Deportes Tolima.

El conjunto uruguayo, campeón en 1971, 1980 y 1988, quedó en la punta del Grupo B gracias a las anotaciones en la parte complementaria de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López.

Tolima descontó por intermedio de Brayan Rovira.

Por el Grupo F, Cerro Porteño estrenó su casillero al vencer 1-0 a Junior.

El único tanto del compromiso fue obra de Jonathan Torres a los 57.

En La Paz, Bolívar igualó 1-1 con La Guaira.

Flabián Londoño adelantó al cuadro venezolano a los 29 minutos, mientras Dorny Romero puso el empate a los 79.

La Guaira jugó con uno menos desde los 64 minutos por la expulsión de Rafael Arace.

Más tarde se jugaban los partidos Liga de Quito – Mirassol y Universitario – Coquimbo.